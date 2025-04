Crítica de cine: Lo mejor del mundo, un drama sobre autismo, duelo y amor paterno

La existencia de Gabriel ‘Gallo’ Gaitán (Michel Brown), productor de televisión, enfrenta un giro inesperado tras perder a su exmujer, Alicia Ugalde (Fernanda Castillo, de las series mexicanas El señor de los cielos y El Chema), en un accidente automovilístico.

Los 5 directores más ricos de Hollywood: quiénes son y cómo construyeron sus fortunas Leer más

Esto deja en la orfandad a su hijo Benito (Martino Rivas), a quien apenas ha criado, pero decidido a cumplir la palabra dada, emprende un viaje emocional. Lo hace acompañado por Diana (Martha Hermosillo), terapeuta de aprendizaje.

Los tres llegarán a Tepoztlán (donde se dice nació el dios azteca Quetzalcóatl). En el camino, entre recuerdos y reencuentros, padre e hijo descubrirán grandes verdades sobre sí mismos y comprenderán el valor de lo que tienen.

Pero antes debe enfrentar a Elena (Julieta Egurrola), abuela del niño; a un gran pintor; a un profesor de baile; a una figura de la televisión; a un psicólogo y a un publicista.

La crítica de Jorge Suárez

Lo mejor del mundo ocupa, al momento, el primer lugar de las películas más vistas del Ecuador programadas por Netflix. Está estelarizada por una pléyade de los actores más representativos del cine y la televisión mexicana de estos últimos años.

Por ejemplo, Gaitán, interpretado por Michel Brown, es un actor y cantante argentino radicado en la capital azteca; él es protagonista de la serie Pasión de gavilanes. En el rol de la conductora del show que Gallo dirige, está Angélica Vale, hija de Angélica María y Raúl Vale. Así podría seguir hasta identificar a cada uno de los intérpretes, pero sería muy largo y no hay tanto espacio. De manera que… manos a la obra:

RELACIONADAS Pasión de Gavilanes y los secretos revelados por su elenco

El terrorífico filme 'Chuzalongo' vuelve a Quito. ¿Dónde se proyecta? Leer más

Este drama con sabor a comedia tiene la virtud de ofrecer un libreto ágil, moderno, vertiginoso y elocuente; no pierde el tiempo con ñoñerías. La cinematografía es tan bien lograda, que sus resultados, al aparecer en pantalla, tienen la claridad que ofrece la tercera dimensión.

La música salta de secuencia a secuencia en tal forma, que le sirve para acentuar el estado emocional de las circunstancias que rodean la trama. Un defecto: las frases contienen toda la jerigonza del hablar mexicano, y si usted no está al corriente de ello, pensará momentáneamente qué significará ‘güey’, ‘órale’ y sus etcéteras.

El guion sirve, además, para manipular los sentimientos de los espectadores: así, al ver la escena en que Gallo le dice a Benito la verdad de su origen, el director (Salvador Espinosa) logra que los cinéfilos tengan ganas de patear a ese padre tan estúpido. Las expresiones verbales imponen el lenguaje que hoy se tiene por el uso de los celulares y cuya utilización ha creado una serie de palabras que mantienen su novedad.

Las actuaciones son de aplaudir. Sobresale Fernanda Castillo por su naturalidad, perfecta dicción y ese extraño parecido con Silvia Pinal (sin el cuerpazo que tenía la fallecida luminaria).

Michel Brown, acertado. Su trabajo es muy bueno. Sobre todo, en sus diálogos con Fernanda, donde todo es ponzoñoso, y más que diálogos, son batallas de fastidio anímico, de sátiras, de interrogantes hastiados por la indiferencia paternal, de un ser humano que es adicto al trabajo y egoísta de profesión.

Mayra Hermosillo tambalea al principio, pero luego toma pista y concluye triunfadora. Asombra Lombardi por su aplomo, pero falla al no poder construir el vínculo anhelado para hacer crecer la emotividad buscada, aunque sí es capaz de mostrar afinidad con Brown, con el cual genera la química escudriñada y que afianza sus duetos interpretativos.

Merece unos renglones Julieta Egurrola en su papel de abuela, pero ojo: no es una dulce abuelita, sino una “vieja” altanera, grosera, hiriente, pesada e intratable; no con el nieto, pero sí con Gallo. Prácticamente, verlos juntos es ver una bronca de seres que no se soportan. Pero no importa… el oyente queda muy entretenido. ¿Qué le falta? Que, siendo un argumento universal, hayan preferido olvidar esto y hacerla tan localista.

Interesante sería ver la obra original, realizada en la Argentina, bajo el título de Hoy se arregla el mundo, estrenada en 2022 e interpretada por Leonardo Sbaraglia -Tango feroz: la leyenda de Tanguito- y el niño Benjamín Otero.

Calificación: * * * 1/2

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!