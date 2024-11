Crítica de cine: Gladiador 2, ¿por qué verla?

La cinematografía, imaginada por David Crossman, baña de oro las imágenes de Gladiador 2. El vestuario, diseñado por Janty Yates, revive la época. La música, compuesta por Harry Gregson-Williams, es épica. El diseño de producción, realizado por Arthur Max, es como abrir una ventana al pasado, y la edición, a cargo de Sam Restivo y Claire Simpson, convierte al largometraje (148 minutos) en un umbral a aquel tempestuoso pasado. El guion es bueno; fue escrito por David Scarpa, Peter Craig y David Franzoni.

Todo está tan bien logrado que amerita ser mencionado con precisión, porque son cualidades que merecen subrayarse, y seguramente algunos de estos nombres asomarán en la noche de los Óscar de 2025.

Paul Mescal criticó que llamen “contenido” y no “trabajo” a Gladiador 2 Leer más

Antes de continuar, creo conveniente aclarar que en este análisis no incluyo dato alguno de Gladiador I (2000), ya que las nuevas generaciones probablemente no la han visto y, por lo tanto, es una película inexplorada para ellas. Así dejo que Gladiador II no llegue a ser comparada.

El primer beneficio que tiene este largometraje es el uso de los efectos especiales que hace su director Ridley Scott. Él los utiliza a cada momento, con la magia que impone a la posproducción, pues exhibe su creatividad y manipulación sobre escenas previamente filmadas, asignándoles lo que, en su concepto, debe enfatizarse. Como ejemplo está la magnífica secuencia con la que abre el filme: la toma de Numidia desde el mar.

Ver esos velámenes al viento, el remar constante de los esclavos, la preparación del ataque, las máquinas bélicas, el vuelo de las flechas y bolas de fuego, y el sonido que impone la banda sonora, especialmente con el redoblar de tambores.

El guion, a veces, cambia el ritmo, lo cual no es lo más apropiado, pues la trama debió mantener su compás inicial. También asombra la creatividad referente a los animales con los cuales debe combatir Lucio, aunque nada supera la batalla naval que tiene como escenario el imponente coliseo: las naves se encuentran, se abordan, y los soldados que caen en ese mar de ficción terminan en las fauces de gigantescos tiburones.

La sangre mancha de rojo el azulado mar y el terror invade la mente, justo cuando los emperadores muestran sus rostros depravados. Es una secuencia que quita el aliento.

Crítica de cine: El Aprendiz, una mirada a la biografía de Trump Leer más

Las actuaciones fluctúan y no todas se complementan. Denzel Washington es, a veces, un actor que parece arrancado de una obra de William Shakespeare, aunque de pronto se le escapan ciertos modismos característicos de su raza. Los Pascal no están en su mejor momento. Quien se lleva los aplausos es Connie Nielsen. Ella impone su belleza otoñal y esa dignidad que sabe tener la realeza de cualquier época.

Pero olvidemos esas debilidades y ovacionemos este gran espectáculo por la forma en que impone su calidad artística, su ambientación, su fantasía y por dejar embelesado al público, que vibra con entusiasmo frente a la gigantesca pantalla de nuestras salas de cine.

RELACIONADAS Las películas exitosas convertidas al Teatro Musical

Crítica de cine: Justicia artificial, una película española con IA Leer más

El argumento de Gladiador 2

Siglo II después de Cristo. Hanno/Lucio (Paul Pascal/Alfie Tempest en su juventud), príncipe de Roma, llega a saber que Máximo, ahora una leyenda, tuvo con él un gran vínculo. Ya adulto, Lucio vive plácidamente con su mujer. Aquella paz se desmoronará cuando la flota romana llega a las costas de Numidia (hoy Argelia y parte de Túnez) y la destruyen. Capturado, declina rendirse, seguirá los pasos de Máximo y hará todo lo posible para encontrar su libertad. Sabrá que es hijo de Lucila (Connie Nielsen) y crecido en Numidia, lugar al cual lo mandó su madre cuando en Roma la putrefacción moral reinaba. El general Acacio (Pedro Pascal) lo toma prisionero y lo vende a Macrino (Denzel Washington), quien lo convertirá en gladiador. Los emperadores, Geta (Joseph Quinn) y Caracalla (Fred Hechinger) se entusiasman con sus luchas, pero en realidad, lo que está en juego es la gloria de Roma.

CALIFICACIÓN: ****

Otros estrenos

Víctor Presidente

Este falso documental nos cuenta el proceso por el que Víctor (Víctor Aráuz), actor de profesión, tendrá que pasar tras haberse postulado como candidato a la presidencia del Ecuador.

La Aventura de las Narices Frías

Niko es un niño reno volador cuyo mayor sueño es convertirse en miembro de las fuerzas voladoras de Santa Claus. Pero en lugar de eso pierde el trineo de Papá Noel y para recuperarlo aprende la importancia de la amistad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!