Ser Miss Ecuador es un trabajo a tiempo completo. Eventos, actividades benéficas, pasarelas y demás compromisos hacen que siempre se deba estar correctamente vestida para cada ocasión. Ahora que inicia la temporada de playa, no es la excepción. Cristina Hidalgo Berry conversó con EXPRESIONES sobre su estilo de verano.

Durante la producción de fotos quedó demostrado que Cristina ha trabajado y cuidado su figura. Su secreto es el deporte. Practica tenis desde muy joven y siempre ha cuidado de su imagen, además ha entrenado en el gimnasio.

La sencillez y la practicidad es lo que la caracteriza, por eso cuando va a la playa se siente más completa y libre. Deja atrás todo el maquillaje, se suelta el pelo y disfruta del mar y la arena. “Para mí la playa es sinónimo de tranquilidad. Yo no soy de esas chicas que se quedan en la arena, yo llego al mar y nadie me saca. Me gusta nadar, también tomar sol. Por eso siempre uso mucho bloqueador”.

Cristina cree que con su cargo de Miss Ecuador ha aprendido a ser más cuidadosa con su imagen y la moda, por lo que a la hora de comprar tiene en cuenta la tela, el estampado y los patrones. “Yo soy sencilla, pero también muy específica. Cuando voy de compras solo llevo lo que tengo en mente y me hace falta. Eso sí, puedo probarme toda la tienda”, dijo entre risas.

Ella ama los bikinis, aunque también tiene varios enterizos. No le gustan muchos los accesorios. Prefiere estar totalmente al natural.

Conócela

La Miss Ecuador nació en Guayaquil hace 22 años. Es de signo Aries.

Es estudiante de Relaciones Públicas.

Su año de trabajo con la organización del reinado concluirá en junio. A finales de este mes continuarán las actividades benéficas programadas.

Luego de su reinado continuará con su carrera como modelo.

. Gerardo Menoscal//EXPRESO

El más versátil

Este look es la perfecta combinación entre el mar y la ciudad. El enterizo con prints tropicales, ideal para una sesión de sol, se transforma en algo más casual gracias al pantalón de lino de tiro alto, complementado con vuelos laterales. Los collares de distintos tamaños, con detalles naturales como las conchas de mar, le agregan más feminidad. Las plataformas son el calzado ideal.

. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Sin miedo al bikini

El bikini estampado de tonos cálidos resalta el bronceado de su piel. El strapless con vuelos le otorga más dinamismo al look. Cristina prefiere no usar accesorios cuando va al mar, pero al salir nunca olvida añadir al outfit unos aretes artesanales.

. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Lista para la noche

El icónico vestido verde esmeralda que J Lo vistió hace 20 años en los Grammy, y con el que el año pasado desfiló la casa de moda Versace, volvió a estar en tendencia.

El vaporoso vestido que luce Cristina nos recuerda a la sensualidad de la actriz y cantante latina, pero más apegado a su estilo de mostrar solo lo necesario, con un escote en ‘V’ profundo y aberturas laterales en ambas piernas. El accesorio perfecto fue una cartera de rafia teñida en negro. Acompañadas de sandalias a juego.