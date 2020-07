Cristina Fiallos, conectada con la etnia indígena

La moda es una expresión artística y con el tiempo muchos personajes icónicos han acabado con el pensamiento de asociarlo únicamente con la banalidad y la frialdad. Elegir las prendas que se usan a diario es el reflejo de estados de ánimo, de herencias y de influencias sociales.

Cristina Fiallos cuenta que durante estos últimos años, en los que ha logrado desarrollarse más como artista y como persona, descubrió que la moda le permite realzar su personalidad y mostrar su lado creativo desde otra perspectiva. “Como artista, creo que estas dos áreas exploran características similares. Ambas buscan un sentido estético a través de colores, texturas y detalles”, aseguró.

Las personas que siguen su trabajo conocen de su fuerte vínculo que la etnia indígena ecuatoriana y reconocen que esta ha sido de gran influencia para la construcción de su estilo de vestir. Es gran admiradora del trabajo hecho a mano y, al usar este tipo de prendas y tratar de incorporarlas a casi todos sus looks, se siente más conectada con sus raíces y valora más las historias que hay detrás de cada una.

Además, la guayaquileña intenta ajustar sus decisiones de compra y uso a la situación medioambiental actual. Estas se basan en verificar el material, el origen, la calidad y la durabilidad de las piezas.

Cuando era más chica pensaba que no se veía bien repetir ropa, pero al ir creciendo me di cuenta de que el consumismo no es una acción responsable con el ecosistema y con los recursos ambientales