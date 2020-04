Olga Álava: "Creo que me contagié en el supermercado"

El coronavirus no entiende ni de sexo, raza o condición social y a las reinas tampoco las ha perdonado. Olga Álava , quien fue Miss Tierra en 2011, es una de ellas. "Creo que me contagié en el supermercado porque fue el único lugar donde estuve en la cuarentena. Por ello recomiendo que todo lo que compren lo limpien muy bien".

Los primeros síntomas que presentó fueron fiebre, luego tos y "cuando tuve dificultad para respirar, me preocupé mucho. Me hice la prueba en un laboratorio privado, intenté hacérmela a través del Ministerio de Salud, pero no se pudo, nunca me llamaron", cuenta.

El doctor le pidió que se haga una tomografía del tórax. "En el examen salió que tenía una leve neumonía, tratable en casa. Me mandó un tratamiento. No dejé de lado los remedios naturales, ayudan mucho. Ahora duermo mejor, sentía mucho cansancio. A cada persona le da diferente".

Olga se mantiene aislada. "Estoy en casa con mis hermanos. No han presentado síntomas. Mi esposo (Víctor Barahona) se encuentra en Lima. No alcancé a viajar. Ahora vivo allá, vine unos días por trabajo y me quedé".

Ella vive ahora en Lima, Perú. Archivo

La exsoberana cumplió dos años de casada el 31 de marzo. "Nos tocó estar lejos. El 2020 no ha sido fácil, estuvimos juntos de corazón y espero que pronto físicamente".

Ella fue la primera ecuatoriana en ganar este certamen internacional.