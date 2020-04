El arrebato -o más bien la tentación- no tardó en llegar. Estar 24/7 en casa y verse al espejo el mismo peinado ha hecho que algunas mujeres agarren tijeras ¡y voilà!, cerquillos, cabellos cortos (y algunas rapadas) se convierten en los nuevos looks durante la cuarentena.

Pinta tu cabello como una experta Leer más

Solo hay que echar un vistazo a Instagram para confirmarlo. “En situaciones límites me da por pensar en proyectos de belleza y líos, y me ha dado por la tijera, me he cortado el cerquillo”, dijo la cantante española Rosalía durante su confinamiento, que la pilló en Miami, lejos de su natal España.

El estilista capilar guayaquileño Marcos Bonifaz, quien maneja la imagen de varios talentos de la pantalla local, lo tiene claro; es época de reinventarse.

“El encierro lleva a ser creativos. De ahí pueden salir cosas muy interesantes”, dijo y agregó convencido que, en otros casos, las peluquerías van a tener luego mucho trabajo (¡y cabellos que arreglar!).

Los looks de las series inspiran mucho, pero en cuarentena solo corten cerquillo, flequillo, puntas o den forma. Eviten los cortes muy sofisticados (con capas, asimétricos y desfilados), podrían arrepentirse. Marcos Bonifaz, estilista capilar

Cuarentena: Mascarillas caseras para cabellos tinturados Leer más

Si bien es cierto que todas las series de televisión son inspiración en cuanto a looks, las actrices de Netflix llevan la batuta. Según explicó Bonifaz, el cerquillo ‘baby bang’ de Úrsula Corberó, la irreverente Tokio en La Casa de Papel, o en estilo redondo como el de Nicole Kidman en Big little lies son algunos cortes que se pueden imitar.

También ha espacio para las más arriesgadas: la melena corta a la altura de la barbilla, como la que utiliza Maya Hawke para el personaje de Robin en Stranger things, también es posible lograrla uno misma.

“Lo ideal sería hacerlo con una tijera de uso profesional, ya que tienen el filo como el de un bisturí”, asegura el experto. Pero en estos casos ‘de emergencia’, se vale utilizar cualquiera, “pero que esté lo suficientemente bien afilada como para dejar el cabello en buen estado”..

Para las que todavía no están muy convencidas, ahí les va una verdad irrefutable: el pelo acabará creciendo y cualquier error lo va a borrar el tiempo. Así que anímese a seguir estos paso a paso de manos del experto.

El cerquillo de Tokio, de La casa de Papel

1. Con la peinilla, separe en forma de un triángulo el mechón que desee cortar.

Belleza express sin salir de casa Leer más

2. Humedezca y sujete con los dedos (o una pinza) a unos 2 o 3 cms arriba de las cejas, y corte recto con la tijera en posición horizontal.

3. Peine nuevamente y corte en forma vertical picando las puntitas del cerquillo para darle una textura desigual.

4. Deje secar natural y aplique una cera para dar un efecto desprolijo.

El Flequillo de Nicole Kidman en Big Little Lies

1. Con la peinilla separe en forma de un triángulo el mechón que quiere cortar y humedezca.

2. Dele la vuelta al hacia el lado derecho, sujete con sus dedos unos 4 o 5 centímetros debajo de las cejas y corte.

3. Otra vez entorche el cerquillo y pula (vuelva a cortar)

4. Listo, deje secar y péinelo como guste.

La Melena de Robin en Stranger things

1. Moje todo el cabello y peine con ralla en medio a fin de que ambos lados caigan sobre sus hombros para que pueda manejarlos.

2. Poner como límite la peinilla a unos 5 u 8 centímetros debajo de la barbilla y corte de forma horizontal.

3. Se puede lograr en una sola pasada siempre y cuando no tenga mucho volumen.

4. Aplique mousse o crema para peinar y deje secar.

¿Qué pasa en Instagram?

* La cantante Rosalía está pasando la cuarentena en Miami, y en un arrebato se cortó el cerquillo.

Ver esta publicación en Instagram 💇‍♀️💇‍♀️💇‍♀️ Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 31 Mar, 2020 a las 8:13 PDT

* La cantante Chenoa quien tenía el cabello largo le enseñó a sus seguidores lo mal que le había quedado su corte y volvió a agarrar las tijeras para igualarlo.

* En Guayaquil, la actriz Marcela Ruete se animó a cortar el cabello de su marido. ¡No quedó mal!