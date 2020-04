Pinta tu cabello como una experta

Si eres de las personas que visita regularmente a tu estilista para tinturar tu cabello, pero en estos días no has podido hacer los retoques de color en las raíces, no te preocupes. Con las debidas precauciones, tú también puedes hacer esa corrección de color para mantener tu pelo a la perfección sin gastar mucho dinero.

Belleza express sin salir de casa Leer más

Así lo detalla la diseñadora capilar María Dexy Ramírez, quien da a SEMANA las recomendaciones de cómo lograrlo. Recuerda, estos tips son para personas que no desean hacerse una modificación drástica, de lo contrario es preferible que acuda al centro de belleza.

Paso a paso

Antes de aplicar el tinte, el pelo debe estar sin lavar (mínimo 24 horas). La grasa acumulada actúa como una capa protectora y evita daños en el cuero cabelludo por los químicos. Escoge el tono más similar al de su base, guíate por la paleta de colores del envase. Mezcla el producto con las medidas según indiquen las instrucciones de la caja (cada marca tiene especificaciones distintas). Colócate los guantes y separa el pelo en pequeñas secciones. Aplica el tinte con una brocha exclusivamente en el área que haya existido el crecimiento de la raíz. Comienza desde la parte posterior de la cabeza hasta la frontal. Deja el producto 15 minutos si es un tono claro o 20, si es oscuro. Para evitar manchas en la piel cercana al pelo, por el tinte, debes hacer masajes con los dedos en esas áreas. Luego, retira el producto restante con algodón. Antes de enjuagar, aplica sobre todo tu cabello el tinte sobrante mezclado con champú y deja cinco minutos más. Lava con agua tibia y coloca acondicionador. Deja secar el pelo al aire libre o con secadora.

Tips