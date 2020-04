El celular listo para grabar, los muebles a un lado de la sala para improvisar el ‘set’ y, ahora sí, a rogar que no se cruce -inocentemente- el esposo (o la esposa), el bebé, la suegra o el perro, y el video que tanto practicó termine en un ‘blooper’. Postear en TikTok tiene toda una producción casera; pero quién no se ha reído con uno de estos fallos y, sobre todo, con los retos que se han hecho tan virales durante el confinamiento por el coronavirus.

Desde hacer cascaritas con papel higiénico -ahora ya sabemos por qué se agotaba rápido en el super-, vestirse con una almohada y desfilar por la habitación como si se tratara de una ‘red carpet’ hasta imitar las coreografías de las divas del pop... todo esto hace que sea imposible estar aburridos en casa.

Si bien los famosos son los más expuestos a estos desafíos, todos pueden animarse. Al final de la grabación, solo hay que nominar a familiares y amigos para que repliquen la actividad y así pasar estos días más entretenidos.

EXPRESIONES recopiló los ‘challenges’ más populares de las redes sociales, cuyos protagonistas son talentos locales e internacionales. ¿Te atreves a imitarlos? Demuestra tus dotes para bailar o actuar (bien o mal, pero hágalo). Al final, siempre nos quedará el humor.

Las coreografías

Carolina Jaume, ¡la rompió! Con un jumpsuit rojo, deportivos negros y el cabello lacio, logró el mismo estilo de Britney en el vídeo de Oops, I did it again. “Siguiendo la iniciativa de los cantantes nacionales (ya que no puedo cantar) más o menos le estoy haciendo al baile, así que ahí les va. Maquillaje y peinado por mí”, decía el pie de su vídeo casero, en el que muchos la elogiaron. En otro post subió la coreografía de I’m slave 4 U y retó a sus amigas bailarinas a seguirla.

Que Dora West es una ‘pro’ para el baile ya se sabía. Esta vez lo dejó más claro al moverse con una champeta como lo hace Shakira. “Hasta que lo hice. ¡Casi me desmayo! Es la primera vez que lo intento”, dijo sobre este ritmo colombiano en su Instagram. También se animó al reto que le propuso Jaume, ¡y fue un 10! Imitar a Dora sí sería todo un desafío; solo cuide no dislocarse algo (o desmayarse) mientras practica.

Sonidos de risas

El actor Eduardo Maruri es otro de los que se ha divertido con los retos. Junto a su papá hicieron el #laughwithoutsmilingchallenge, que consiste en hacer sonidos de risas pero sin sonreír, y el empresario ganó. Enseguida, no tardaron los piropos de sus followers (¡por lo guapos que son!). “Cuando no se sabe si ser madrastra o nuera”, bromeaba una seguidora.

En pareja

Las pruebas entre novios o esposos también están siendo furor. Se llama #couplechallenge y se trata de responder preguntas sobre su relación. ¿Coincidirá en todas con su pareja? ¡Ojo! Luego no vayan a discutir, ya saben que hay estar en armonía desde casa. JLo y su prometido, el jugador de béisbol Álex Rodríguez, demostraron que se conocen demasiado bien.

El vestido de almohada

Para las amantes de la moda también hay opciones divertidas como el #pillowchallenge que es crear atuendos con solo un cojín y algunos accesorios como cinturón, tacones y hasta objetos de limpieza (para hacerlo con humor).

La actriz Fernanda Castillo, de El señor de los cielos, lo hizo con una maxi almohada rosada que simulaba un traje de noche. "De gala para ir a mi cocina porque es viernes", escribió en su perfil.

En Ecuador, la fashionista Marcipili también se animó al reto como una forma de ponerse de buen ánimo durante el día. Con perlas, cinturón, guantes y stilettos (y buena compañía) logró un 'outfit' súper chic, y una jornada muy divertida.

Los retos de Efraín Ruales

El presentador demuestra sus dotes actorales a través de TikTok y sugiere algunos #challenges en los que participa su mamá, Nancy Ruales, quien es muy querida por sus seguidores. Además, los otros integrantes de su familia de Efraín y, por su puesto, Alejandra Jaramillo.

#10toqueschallenge

En las últimos post de los jugadores de fútbol, la pelota es un rollo de papel higiénico, con el que deben hacer ‘cascaritas’ y terminar de alguna forma auténtica el reto. Lionel Messi, Arturo Vidal, Luis Suárez y otras personalidades del fútbol se sumaron al #10toqueschallenge y lo volvieron viral.

#MiniChallenge

Este sencillo reto consiste en mostrar fotos de la época infantil. Ya se ha viralizado entre talentos nacionales como Dayanara Peralta e internacionales como el actor Miguel Ángel Silvestre, entre otros.