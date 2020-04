Coronavirus: Actores recomiendan qué hacer en el confinamiento

Cuarentena: cortes de pelo de las famosas hechos en casa Leer más

"Lo mejor que puedes hacer, y lo que a mí me ha funcionado, es primero darte un descanso de las redes sociales. De pronto si vas a ver noticias míralas una vez al día, no lo hagas al despertar y al acostarte porque es cuando te genera más ansiedad. Trata de conectarte con tu familia, con tus amigos a través de distintas redes sociales o aplicaciones en las cuales puedes hablar por cámara. Adopta alguna rutina, haz ejercicios. Ponte en contacto con la naturaleza. Si puedes abrir las ventanas para que entre el aire, que te dé el sol para la vitamina K y tratar de vivir día a día. No pensar cuánto tiempo va a durar esto porque si no va a ser mucho más complicado".

Para hacer sus compras se arma de paciencia. INSTAGRAM

Para el actor residente en Miami la clave está en tratar de desarrollar una serie de hábitos. "Si vamos diseñando de alguna manera nuestro día a día no nos va a alcanzar el tiempo para todas las cosas que tenemos que hacer porque definitivamente puedes hacer miles de cosas".

En sus redes sociales habla de la importancia de llevar mascarilla. INSTAGRAM

"Para pasar una mejor cuarentena manténganse activos, tanto física como mentalmente", recomienda el actor de origen keniano. "Yo tengo una rutina de ejercicio todas las mañanas, meditación y estoy tomando clases online. También hacemos rompecabezas y leemos mucho".