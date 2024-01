'En contacto': No lloraron y celebraron el cumpleaños de Virginia Limongi

La presentadora de 'En contacto', de Ecuavisa, Virginia Limongi, llegó a los 30 años. Sus compañeros Gaby Díaz, Dora West, Henry Bustamante y José Urrutia se lo celebraron.

Ecuavisa: Mientras se vivía situación crítica, emitía una telenovela Leer más

No hubo llanto, después de tantos memes y críticas que recibió el matinal porque sus presentadores lloran con o sin razón en muchas emisiones. Solo emitieron un mensaje esperanzador. Aunque el pastor Carlos Villacrés se tomó más del tiempo previsto. Se notaba que Gaby y Dora querían interrumpirlo. Virginia destacó la labor informativa de Teleamazonas.

Se sintió su ausencia

Durante los hechos violentos del martes 9 de enero, en Ecuavisa se sintió la ausencia de Tania Tinoco, quien en la pandemia se puso la camiseta para informar, incluso convirtió su casa en un estudio de TV. Algo que a su esposo, Bruce, no le hizo gracia. Con ella seguramente se habría dado una transmisión especial. Pero no solo se sintió la ausencia de la fallecida comunicadora, también de esa generación que sin tanta tecnología informaba. Una vez más, Ecuavisa dejó ver que le falta gente de peso, aunque no hay que desmerecer el trabajo de algunos colegas.

(Te invitamos a leer: Ola de violencia: Se apaga la voz de Aire del Golfo)

Se considera hacer una preselección virtual

La situación violenta que se ha vivido en el país hizo que CNB, organizadora del Miss Universo Ecuador, tomara la decisión de postergar hasta nuevo aviso los castings para preseleccionar a las candidatas al certamen. Este estaba previsto para el domingo 14 de enero. La directora, Tahiz Panus, comentó que muchas de las inscritas debían movilizarse desde distintas partes del Ecuador “y, debido a las circunstancias que atravesamos, eso sería exponerlas y es lo que queremos evitar”. Hay más de 200 jóvenes inscritas. Se está considerando hacer una preselección virtual y con las que queden se haría un casting presencial. Ya con menos chicas sería más fácil manejar cualquier situación que se presente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!