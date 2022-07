Han pasado 18 años desde que Constanza Baez, la Miss Ecuador 2013, y Nelson Riofrío se conocieron. Desde entonces han sido amigos, novios y desde hace cinco años esposos. Su relación ha pasado por miles de etapas, pero ahora les ha llegado la que ellos más han estado esperando: la de ser padres.

La primera ecuatoriana en llegar al top 3 de Miss Universo anunció en sus redes sociales que está esperando a su primer hijo. Lo hizo a través de varias publicaciones, donde no ha escondido la felicidad que le produce esta nueva faceta.

"Hoy llega una de las etapas más importantes de nuestras vidas, para la cual nos hemos estado preparando yo creo desde que nos conocimos para dar lo mejor de nosotros, en un mundo tan loco, creer fielmente que la familia es lo más importante de la vida sobre todas las cosas, que nos llega desde el día 1 a enseñar lo inexplicable y darnos a conocer el milagro que es ser y estar", escribió la reina de belleza, quien explicó que se enteró de la noticia con apenas un mes de embarazo.

Estamos inexplicablemente felices y agradecidos con Dios por elegirnos para ser tus padres. Constanza Baez

En otra publicación que agrupa varios videos muestra la reacción de sus familiares ante la noticia y cuenta que les contaron a sus padres cuando ya tenía dos meses. "Con cada uno fue una experiencia hermosa", escribió Constanza.

"Yo ya no me aguantaba sentía que mi madre me veía y se la olía y así quería esperar hasta los 3 meses pero no me aguanté. Imposible. Mis papás no entendían que pasaba nunca se lo esperaron y se quedaron en shock. A mi suegra casi le da algo estaban tan felices y ahora no se imaginan, relata-

Así mismo han recibido felicitaciones, deseos y múltiples mensajes de miles de seguidores y conocidos del medio.

En 2016 la pareja contrajo matrimonio civil en Ecuador y posteriormente eclesiástico en México, después de más de 10 años de relación. Nelson y Constanza han pasado por mucho durante ese tiempo, él acompañó incluso a la quiteña durante todo su camino a Miss Ecuador y posteriormente su trayecto a Miss Universo.