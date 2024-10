Connie Jiménez: Su esposo vio el vestido de novia antes de la boda

La Miss Ecuador 2016, Connie Jiménez, se convirtió en la señora de Leonardo Chang tras su matrimonio civil, celebrado en la bella Cuenca por el alcalde Cristian Zamora. Su padre, Manuel Jiménez, fue el más orgulloso. Llevó del brazo a su querida hija. Sus hermanas, Simoneth y Katty, se debieron conformar con ver todo de lejos, porque la primera trabaja en Estados Unidos y la segunda estudia en Honduras. Solo vendrán para el enlace religioso, el 19 de este mes, en el hotel Hilton Colón.

La exgobernadora de Los Ríos contó que se contactó con sus hermanas por videollamada. “La más pequeña lloró”. La mamá del novio, Gina Cuesta, también estuvo muy emocionada. Besó, abrazó y le dio bendiciones a su hijo. Leonardo no respetó que no se debe ver a la novia antes de la boda, para mostrarle a Connie su traje. “Dijo que en el (matrimonio) civil no existían protocolos, (pero) le advertí que para el eclesiástico no podía verme por nada del mundo”, reveló Connie. Ambos lloraron.

“Nos dimos una escapada a Cuenca, salimos de la rutina. Mi familia viajó de Ventanas para compartir con nosotros. Comimos rico y harto. El chef Juan Carlos Solano no dejó que los invitados se marcharan hasta que probaran el postre”, añadió.

Connie con su padre. Cortesía

El traje de Ornella Lebed destacó la figura de la exsoberana, quien lució un tocado de Sandy Silva. Su mamá, Katty, también vistió muy elegante.

Los vientos que soplan para el programa Combate, de RTS, no son nada alentadores. El reality no iría el próximo año y los apagones no ayudan en nada, peor ahora que el país está más tiempo a oscuras. Eso afecta la sintonía porque siempre habrá un sector que no los vea. La estrategia de llevar a un grupo de jueces polémicos no funcionó. Se armó un lío que llegó hasta Estados Unidos. Están tratando de vender más, pero se complica con el cierre del año y los cortes de luz. Se plantean ciertos cambios de emergencia.

