El Conde: Augusto Pinochet en un mundo paralelo

Augusto Pinochet (Jaime Vadell) no ha muerto, vive porque en realidad es... ¡un vampiro! Su linaje comenzó en los años de la Revolución Francesa, cuando su antecesora fue violada por un traficante de esclavos que resultó ser un chupa sangre. Así nació Claude Pinochet (Clemente Rodríguez). Abandonado en las gradas de una iglesia creció en un asilo y ya adulto se hizo soldado pero desertó. Aventurero por naturaleza, viajó a la América del Sur y se estableció en un país sin monarquía: Chile.

Se alimenta con sangre de corazones extraídos de las personas que muerde y mata. Pero el general, que prefiere lo llamen 'Conde', ha resuelto no seguir viviendo, está cansando que la gente no lo recuerdo como soldado, como gobernante, sino como ladrón. Su mujer. Lucía Hiriart (Gloria Munchmeyer) se hace presente al igual que sus hijos e hijas, pero no están por el desenlace, han venido porque anhelan saber donde escondió su padre la fortuna que debe tener y ellos heredar.

David McCallum muere a los 90 años Leer más

Los escollos son Carmen (Paula Luchsinger), monja que sabe exorcizar, Fyodor Krassnoff (Alfredo Castro) un mayordomo ruso que se las trae y la sorpresiva aparición de Margaret Thatcher (Stella Gonet). la Dama de Hierro..

Puedes leer también: Russell Brand: la policía británica insta a que más víctimas lo denuncien

Comedia de humor negro que gustará a unos y fastidiará a otros pero que en el fondo es una buena farsa, ficción que expone la política, el terror, las ambiciones y sapadas de funcionarios públicos. Es también inesperada, sangrienta, divertida, llena de crueldad y viveza criolla.

Fotografiada -con maestría- en blanco y negro, muchas veces convertidos en grises fantasmales que evocan el Nosferatu (1922) de F. W. Murnau o el Drácula (1931) de Bela Lugosi; sirve para demostrar que las películas no siempre deben utilizar el tecnicolor. En otras palabras, este es un festín visual en tres tonos..

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, el director más internacional que pueda tener nuestra América hispana, le sirve para demostrar su ingenio a través de un guion escrito por Guillermo Calderón (Larraín, también) y ganadores de tal premio en el último festival de Venecia. Además, aprovecha la oportunidad que tiene para convertir la ideología política en una aseveración: “Es la naturaleza eterna de la tiranía”

La edición, especialmente en los guillotinamientos, es de perfección absoluta, al igual que su iluminación y dirección artística; la cual le otorga imagen de producción europea.

Lee también: Bruce Willis: su esposa ignora si él está consciente de su enfermedad

Bruce Willis: su esposa ignora si él está consciente de su enfermedad Leer más

Quizás falle El Conde por el excesivo uso de la voz en “off”, que probablemente sea de la actriz Stella Gonet. Sin embargo, quiero manifestar que esa `voz` sirve para unificar los siglos en que se desenvuelve la historia.

Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Vadell, Luchsinger y, Munchmeyer. Sintonícela, está en NETFLIX, la verá con algo cercano a la risa y también saboreará algunas dosis de terror.

OTROS ESTRENOS

RESISTENCIA (THE CREATOR)

Joshua (John David Washignton), un exagente de las fuerzas especiales, tras perder a su esposa, es reclutado para acabar con ‘el Creador’, todo en medio de una guerra entre la humanidad y las IA. La cinta nos presenta un desenlace apocalíptico en el que los humanos deben enfrentarse a las fuerzas de la inteligencia artificial.

SAW 10, EL JUEGO DEL MIEDO

John Kramer, enfermo y desesperado, viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para el cáncer. Sin embargo, pronto descubrirá que toda la operación es una estafa para defraudar a los más vulnerables. El infame asesino vuelve a su trabajo. Su venganza llegará a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas.

AL 3ER DÍA

Roberto Manrique regresa a las producciones colombianas Leer más

La trama gira en torno a Cecilia (Moro Anghileri), una madre que junto a su hijo sufren un grave accidente en la carretera. Al despertar, Cecilia no encuentra a su hijo, ni un rumbo fijo, y además, está siendo perseguida por quien los chocó: un fanático religioso (Diego Cremonesi) que la culpa a ella de muchos de sus males.

EL CIELO NO PUEDE ESPERAR

Película biográfica del beato Carlo Acutis, un estudiante italiano y aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia a los 15 años. Acutis fue beatificado por la Iglesia Católica en el 2020.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!