Conciertos a la vuelta de la esquina, ¿la gente pagará por ellos?

El 2020 detuvo sin piedad las presentaciones en vivo, el medio principal por el que artistas y profesionales derivados reciben la mayor parte de sus ingresos.

A todos les tocó buscar nuevas herramientas e ideas para simular experiencias similares y lo lograron, sin embargo, un año y medio más tarde, cuando las restricciones en ciertos países son más leves, han decidido volver a hacerlos.

En España y Estados Unidos, por ejemplo, los shows en directo ya se están haciendo hace algunos meses con aforo reducido y con precauciones en el distanciamiento entre el público.

En el país europeo, los asistentes no se pueden parar de sus sillas y compartir con otras personas, mientras que en Estados Unidos ya se vive casi igual que antes de que llegara la pandemia. Como son pocos los lugares en los que es posible hacer presentaciones, algunos artistas latinos estarán de gira al mismo tiempo y se presentarán en las mismas ciudades.

Aunque globalmente las cosas están volviendo a su lugar, la crisis económica que dejó la COVID-19 es una realidad y muchas personas y familias siguen recuperándose.

Por eso, EXPRESIONES abre una interrogante: ¿en esta época la gente está dispuesta a pagar por volver a ver sus artistas favoritos en vivo?

¿Cómo está la escena local?

Aunque en Ecuador aún no se ha barajado la posibilidad de volver a hacer eventos masivos pronto, hay artistas que se están preparando desde ya para ese esperado regreso. Por ejemplo, Renkai desde hace unos días anunció a través de sus redes sociales que junto a su equipo está en la búsqueda de bailarines de estilo urbano para que formen parte del show que está armando y que próximamente se podrá ver en vivo.

Por otro lado, la cantante Ceci Juno hace unos días tuvo un show privado en Quito, y le confesó a sus seguidores que está haciendo todo lo posible para volver a los escenarios locales cuanto antes.

Listos para recorrer el mundo

El segundo semestre del año estará cargado de shows. Como lo hemos mencionado anteriormente, España es uno de los primeros países de habla hispana que ya desde hace algún tiempo puso en marcha el regreso de las actividades musicales, haciendo festivales y conciertos modificados para el bienestar de sus asistentes.

Los colombianos Sebastián Yatra y Camilo fueron de los primeros latinos en anunciar su gira de verano (julio, agosto y septiembre) por distintas ciudades del país y la mayoría de las fechas cuentan ya con el cartel de ‘sold out’. Después, Yatra se irá a México y a Estados Unidos en septiembre donde compartirá tour con Enrique Iglesias y Ricky Martin.

Camilo también se presentará en diferentes lugares de Norteamérica con Mis Manos Tour en el décimo mes del año. A ellos dos, se le suma Karol G con Bichota Tour que además de que recorrerá ciudades como Nueva York, Miami, Texas, entre otras, desde finales de octubre, hará su primera presentación en el mítico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con dos fechas totalmente vendidas.

En esta lista no podía faltar Mau y Ricky y Piso 21. Las agrupaciones confirmaron una gira conjunta titulada Panas y Parceros 2021 también por Estados Unidos y el país azteca que iniciarán el noveno mes del año.

El recorrido de estos artistas coincidirá en algunos momentos ya que las fechas que tienen de presentación son similares, es ahí cuando el público que es fanático de todos, deberá escoger bien a cuál asistirá. Seguramente, sucederá de la misma manera cuando en Sudamérica se vuelvan a abrir las puertas de los venues.

¿Qué opina la gente?

“Aunque en Ecuador se han anunciado pocos conciertos para el 2022, siento que como he leído en redes sociales, cuando ya se pueda volver a la normalidad, los cantantes no van a querer perder tiempo y van a querer venir todos a hacer giras por acá. Yo soy fan de la música y me encantaría ir a todos, pero lo más probable es que para el próximo año mis prioridades económicas no me permitan asistir a ninguno”. (Andrea, 28 años)

“Creo que se hubieran podido organizar mejor. Es obvio que como cualquier persona, los artistas también están un poco desesperados por ganar dinero, pero yo que vivo en Miami y que soy súper fan de Yatra, Camilo y Karol G, no voy a poder ir a todos porque las fechas de cada uno están muy cerca. Al final, terminé comprando solo para Camilo porque es al único que nunca he visto en vivo y además me da vergüenza pedirle plata a mis papás para los demás”. (Karla, 20 años)

“Desde que he visto el anuncio de distintos conciertos no en Ecuador, sino afuera, es en lo último que se me ocurriría gastar. Siento que todavía estoy en un modo de supervivencia por si llegase a pasar algo con la pandemia. Hay algunos países en los que las cosas aún no están mejorando y me parece irresponsable pensar en algo así. Yo sé que para los que los organizan ha sido un momento difícil, pero también tienen que entender que la gente aún tiene miedo y está cuidando su dinero”. (Irene, 31 años)

“A mí los conciertos me hacen feliz y extraño cantar y bailar en vivo. Puede que tenga suerte y para los próximos meses o año, destinar algo de lo que gano para eso. Creo que está en nosotros, y desde nuestras posibilidades económicas, ayudar a que el sector se reactive poco a poco. Antes yo iba a casi todos los eventos musicales, sean grandes o pequeños, que se hacían en Quito, y me encantaría poder retomar ese gusto porque como ya lo dije, me hace muy feliz”. (Paula, 29 años)