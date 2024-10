Coldplay: Así suena el décimo álbum de la agrupación

El décimo álbum de estudio de Coldplay, titulado "Moon Music", ya está disponible en tiendas y plataformas de streaming. Producido por Max Martin, el disco incluye el exitoso sencillo "WE PRAY", en colaboración con LittleSimz, Burna Boy, Elyanna y TINI, el cual lideró los charts de iTunes en agosto. También contiene "feelslikeimfallinginlove", nominado en dos categorías en los MTV VMAs de junio y que llegó al puesto número uno en los charts de radio del Reino Unido. Además, hoy se estrena el cuarto sencillo, "All My Love", acompañado de su video musical filmado en un bar de karaoke en Las Vegas.

Coldplay afirma que solo publicará 12 discos Leer más

Chris Martin, líder de Coldplay, compartió un mensaje sobre "Moon Music" y su versión especial "Notebook Edition". En sus palabras, este álbum es una reflexión sobre el conflicto personal y externo, y una búsqueda por encontrar la mejor respuesta posible. Según Martin, "Moon Music" sugiere que el amor puede ser esa respuesta. El lanzamiento del álbum incluyó una serie de eventos, comenzando con su estreno mundial el lunes en el Moon Saloon de Moon, Wisconsin, seguido de una transmisión en cines internacionales los días martes y miércoles.

Coldplay celebró el lanzamiento de "Moon Music" con una presentación en Saturday Night Live. Posteriormente, la banda realizará este 7 de octubre un concierto especial para Sirius XM en el Music Hall de Williamsburg, Brooklyn. También se presentarán en vivo el lunes en el TODAY Plaza para el programa TODAY Show de NBC, ofreciendo a sus seguidores múltiples oportunidades para disfrutar de sus nuevas canciones en directo.

RELACIONADAS Coldplay se va a los tribunales con su exmánager

Moon Music: Nuevos formatos y compromiso con la sustentabilidad

Con su gira internacional actual, Coldplay ha implementado medidas innovadoras de sustentabilidad, logrando una reducción del 59% en emisiones de CO2 en comparación con su gira anterior. En línea con este enfoque, "Moon Music" ha sido producido de manera sustentable, marcando un nuevo estándar en la industria. Este es el primer álbum lanzado en el formato de vinilo EcoRecord de 140 gramos, en el cual cada copia se fabrica utilizando nueve botellas de plástico PET recicladas.

"Viva la Vida", el grito de los argentinos que provoca récord de Coldplay Leer más

La banda también ha colaborado con The Ocean Cleanup para lanzar un formato especial: el vinilo "Notebook Edition EcoRecord". Este formato utiliza plástico rPET, del cual el 70% proviene del Río Las Vacas en Guatemala, recolectado para evitar su llegada al Golfo de Honduras y al Océano Atlántico. Con esta colaboración, Coldplay busca crear un impacto positivo y reducir la contaminación plástica.

Las ediciones en CD de "Moon Music" serán las primeras en el formato EcoCD, producidas con un 90% de policarbonato reciclado. Para disminuir el desperdicio, la primera edición de "Moon Music", tanto en EcoRecord como en EcoCD, será limitada, siguiendo especificaciones sostenibles superiores a las de futuras ediciones. Las primeras copias estarán numeradas, subrayando el enfoque innovador de la banda en cuanto a formatos físicos.

"Moon Music" llega tras el exitoso "Music Of The Spheres" de 2021, que incluía "My Universe" junto a BTS, canción que alcanzó el número uno en Estados Unidos. Con más de 4.000 millones de reproducciones, el álbum anterior de Coldplay fue nominado a Álbum del Año en los Premios Grammy, y ahora, "Moon Music" promete seguir la senda de éxitos y abrir una nueva etapa para la banda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!