Colate habla de los exabruptos de Paulina Rubio

La cantante mexicana Paulina Rubio pasó por España para promocionar su nuevo disco, pero lo que más llama la atención son las polémicas entrevistas que está protagonizando. En una de ellas, le dijo a una periodista “límpiame el culo si puedes, coño”.

Colate Vallejo Nágera, empresario español y padre del hijo de la artista, al ser consultado al respecto por el medio Europa Press, se limitó a decir que: “es mayorcita para hacer lo que quiera”.

Aunque dijo respetar lo que hace su ex, finalmente opinó: “No sé si se malinterpretan las cosas que hace o se malinterpreta ella y no acabo de entender lo que pasó, pero objetivamente yo le recomendaría hacer otras cosas en otro tono. Y no me tires de la lengua”, le dijo algo enfadado al periodista.

No tardó mucho en explayarse en su opinión, en la que involucró al hijo de ambos.

"A mí me duele como padre que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil para él y más bonito, pero estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien".