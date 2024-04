Coachella 2024​: una edición hispana y galáctica

La edición 23 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, celebrado en el Empire Polo Club en Indio, California, fue una fiesta musical que combinó, como es habitual, una amplia variedad de estilos y tendencias.

Lo destacado de esta ocasión fue la presencia de ritmos latinos en la música, con actuaciones de artistas como Shakira, Bizarrap, Peso Pluma, Anitta, Becky G, Young Miko y J Balvin, quienes irradiaron los sonidos más populares del trópico latinoamericano.

Además, el evento contó con el emocionante regreso de No Doubt al escenario después de 9 años de ausencia, con Olivia Rodrigo como invitada especial, lo que añadió un toque nostálgico al festival. Por supuesto, la moda de los asistentes también jugó un papel fundamental.

El estilo cowboy a lo Beyoncé, en combinación con tintes galácticos futuristas y hasta un toque glam con pedrería, fue lo que más se vio en esta entrega, que se vuelve a consagrar como el festival de música más grande de estos tiempos.

J Balvin y Will Smith revivieron a los hombres de negro

J Balvin deslumbró en Coachella el domingo por la noche con un espectáculo sobrenatural. Su actuación en la clausura del festival fue una experiencia inolvidable para los fans, quienes disfrutaron de una mezcla de imágenes futuristas, ritmos contagiosos y emocionantes sorpresas.

El punto más alto llegó con la aparición especial de Will Smith, quien ofreció una nostálgica interpretación de Men In Black, luciendo su icónico traje del personaje de la película.

Con imágenes alienígenas y bailarines disfrazados, Balvin creó una atmósfera de ciencia ficción que cautivó al público y trajo de vuelta a Smith, quien ha estado lejos del ojo público luego del incidente en los premios Óscar, en el que le propinó una bofetada al entonces presentador Chris Rock por burlarse del aspecto físico de su esposa, Jada Pinkett.

Fue justamente con ella con quien llegó acompañado al festival. Pese a su separación, demostraron que llevan una excelente relación.

El regreso de No Doubt

La agrupación No Doubt marcó uno de los momentos más memorables del festival con su actuación tras nueve años sin tocar en vivo, cuando abarcaron éxitos como 'Don’t speak', 'Just a girl', 'Underneath it all', entre otros.

Gwen Stefani, la icónica líder de la banda, irradió la misma energía característica que la ha distinguido desde los noventa, lo que reafirmó la relevancia del grupo 38 años después de su formación.

La cantante Olivia Rodrigo se sumó para interpretar el tema 'Bathwater' junto a Stefani, en un momento que fusionó lo mejor de dos generaciones musicales.

Doja Cat, con todo y con nada sobre el escenario

La puesta en escena de Doja Cat impactó por su escenografía industrial de varios niveles y el uso de elementos visuales extravagantes, como un esqueleto de tiranosaurio y bailarines disfrazados de yetis.

La transformación visual de Doja a lo largo de la presentación, desde una larga peluca rubia hasta terminar cubierta de barro, añadió una dosis de excentricidad y diversión al espectáculo, que los asistentes calificaron como una de las performances más impactantes de esta edición.

Shakira anuncia su nueva gira

Parte de la presentación del DJ y productor argentino Bizarrap fue la sorpresiva aparición de Shakira, quien irrumpió en el escenario de Coachella para interpretar el tema La fuerte, su última colaboración con el Biza.

En un momento inesperado, la barranquillera anunció emocionada su próxima gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que comienza en noviembre de este año.

“Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre, en esta ciudad, ¡no puedo esperar!”, dijo la cantante a los asistentes del festival.

Lana del Rey y Billie Eilish, como parte de un cuento encantado

Acompañada por una caravana de motocicletas y luciendo un brillante vestido celeste al más puro estilo de cuentos de hadas, Lana del Rey dio a su público un espectáculo cargado de sentimentalismo y actitud.

La cantante sorprendió al invitar a Billie Eilish al escenario a cantar dos temas juntas 'Ocean eyes', de Billie, y 'Videogames', de Lana.

La emoción de ambas fue palpable, pero en especial la de Billie, quien se mostró honrada por acompañar a Del Rey en este momento especial lleno de magia y romanticismo.

Peso Pluma y Anitta, juntos y revueltos

Durante su segunda actuación en el evento musical, Peso Pluma contó con la colaboración de Anitta, interpretando su single colaborativo 'Bellakeo', mientras bailaban muy pegaditos y bastante revueltos.

Los rumores sobre su relación habían sido ampliamente discutidos en redes, pero se intensificaron cuando la temperatura subió en el escenario de este show.

Las cowgirls del espacio

Inspiradas posiblemente por Beyoncé, las celebridades optaron por atuendos vaqueros con un toque futurista. Megan Fox y Becky G fueron dos de las figuras que lo lucieron de manera única.

Megan conservó el estilo west con botas altas, shorts de mezclilla y una chaqueta holgada, complementado por una llamativa cabellera azul y sombrero.

Becky combinó elementos vaqueros con un toque moderno: falda y accesorios de cuero negro, body a juego y gafas oscuras, look audaz y vanguardista.