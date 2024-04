Premios Platino: Los momentazos de la alfombra roja y de la gala

Desde el miércoles 17 de abril hasta el sábado 20, Playa del Carmen, en la Riviera Maya (México), se convirtió en el escenario de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Actores, actrices, cantantes, presentadores, modelos e influencers de diferentes países se dieron cita para vivir la fiesta del séptimo arte en el Parque Xcaret.

Los puntos culminantes de algunas actividades, como encuentros deportivos y con la prensa, así como reuniones para compartir, cenas y paseos, fueron el desfile por la alfombra roja y la gala en la que 'La sociedad de la nieve', cinta de Juan Antonio Bayona, se alzó como la gran ganadora (seis galardones).

En esta velada en el Teatro Gran Tlachco, Esmeralda Pimentel (a quien todavía le falta para presentar un evento de esta magnitud, a veces gritaba demasiado) y Májida Issa estuvieron a cargo de la conducción.

David Bisbal. Agencias

El plato musical fuerte lo ‘sirvió’ David Bisbal, quien interpretó Ajedrez, Esclavo de tus besos y Ave María, la cual cuenta con más de 68 millones de reproducciones en Spotify. Dejarlo hasta el final no le permitió al español brillar como se merece.

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno. Agencias

Galilea Montijo



La presentadora mexicana Galilea Montijo llevó un vestido blanco de encaje con transparencias, aberturas y detalles de brillos. Lo que más llamó la atención fue la espalda descubierta, que terminó por estilizar el atuendo. A sus 50 años, tiene un cuerpazo. Las opiniones estuvieron divididas. Muchos la halagaron y otros la criticaron porque consideraron que es un traje de mal gusto porque otras invitadas, como Luisana Lopilato, eligieron vestidos más elegantes. Por primera vez acude a estos reconocimientos y lo hizo en compañía de su novio, el modelo español Isaac Moreno (41).

Gaby Espino



La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino llegó con un look veraniego. Un diseño de dos piezas, top y falda larga con pequeña cola, realizado en satén de seda. Presumió un bronceado en un atuendo entallado color marfil y accesorios plata. Según algunos, le quedaba demasiado ajustado.

Luisana Lopilato. Agencias

Luisana Lopilato



La actriz argentina Luisana Lopilato lució un vestido diseñado por la firma Pamella Roland, de color rosa mexicano. A la fiesta del cine acudió con su pareja, el cantante canadiense Michael Bublé, quien mantuvo un bajo perfil y se negó a responder preguntas de la prensa, pero no por antipático, sino que le dejó todo el protagonismo a ella.

Yalitza Aparicio

La mexicana Yalitza Aparicio se decidió por un vestido strapless color lila de Cynthia Buttenklepper. La actriz complementó el diseño con sandalias de tacón de tiras en color blanco, perfectas para un clima tropical, y llevó joyería dorada de la marca mexicana The Bóveda: anillos y un collar de oro. Además optó por el cabello suelto al natural.

Enzo Vogrincic

El uruguayo Enzo Vogrincic apostó por el estilo más clásico: traje de dos piezas en color negro y camisa blanca. El actor prescindió de la corbata y la pajarita para dar un toque desenfadado a su look. Se llevó el Platino a mejor interpretación masculina por su rol de Numa Turcatti en 'La sociedad de la nieve'.

Mina Serrano



La española Mina Serrano, que interpreta a Cris Miró en la próxima serie basada en la vida de la actriz argentina, lució un conjunto de falda negra con transparencias y top tipo corsé de textura brillante, en color amarillo mantequilla.

Cecilia Roth con Enrique Cerezo. Agencias

Su gran noche



La actriz argentina Cecilia Roth vistió de verde oliva (traje del diseñador Javier Saiach) en su gran noche, en la que recibió el Platino de Honor de las manos del presidente de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Enrique Cerezo. “Creí que no iba a estar nerviosa, pero cuando me levanté y caminé por las escaleras y vi a Enrique, me empezaron a temblar las piernas. Estoy abrumada con todo esto”. Y añadió: “Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine, que nuestro cine siempre está en peligro en un país, en otro. Estemos atentos, resistamos, aguantemos esta lucha por el cine que hacemos”. Fue ovacionada de pie.

Agradece a sus padres



Al director y productor español Juan Antonio Bayona se lo vio feliz y radiante. Razones le sobraban, pues en varias ocasiones se levantó de su asiento para recibir galardones por 'La sociedad de la nieve'. En total, seis de los siete a los que aspiraba. Cuando subió a recoger el premio a mejor dirección, pronunció un emotivo discurso en el que dio las gracias a sus padres, Juan Antonio y Piedad, por su apoyo y cariño. “Hoy estoy aquí por mis padres. Vengo de un hogar humilde. No tuvieron la oportunidad de escoger si estudiar o trabajar y para ellos siempre fue muy importante la educación y cultura de sus hijos”. El filme logró también el reconocimiento en las categorías película iberoamericana de ficción, interpretación masculina, dirección de montaje, dirección de fotografía y dirección de sonido.

Muy sonriente



La española Lola Dueñas obtuvo la mejor interpretación femenina por su trabajo en la serie 'La mesías', creación de Javier Ambrossi y Javier Calvo, en la que interpreta a una madre desequilibrada por su fanatismo religioso. Llevó un diseño de plumetti de glitter con cintas de terciopelo que construyen un motivo de espiga. El vestido es de Teresa Helbig, su diseñadora de cabecera.

La actriz española Lola Dueñas. Agencias

La otra gran ganadora



'20.000 especies de abejas', con cuatro premios: mejor guion, mejor ópera prima, el dedicado al cine y educación en valores y la mejor interpretación femenina de reparto para Ane Gabarain. Su directora, Estibaliz Urresola dedicó su galardón “a favor de la diversidad” y recordó a Ekai, el joven trans que se quitó la vida y cuya historia inspiró este filme que también llegó de España.

