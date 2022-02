Cleotilde y Matilde quieren embrujarlo de amor

La magia, los conjuros y las pócimas son las herramientas predilectas de Cleotilde y Matilde, las brujas más faranduleras y queridas del Ecuador. Ellas lo saben todo y tienen contactos en cualquier lugar. Sus años y años de existencia les han permitido estar cerca de eventos importantes de la historia del país y acercarse a los más reconocidos personajes. Sin embargo, por su temperamento y trabajo, se han dedicado poco al amor.

Ahora es Cleotilde la que empieza un romance con Güeverto, un afortunado que llega a ella por sus trucos de magia. Matilde se convierte en la casamentera para intentar darle el poder del amor a su hermana.

A ellas no les interesa los realities, pueden hacer más desde su tenebrosa mansión que en febrero se pone un poco romántica.

En escena

Más allá de la ficción, la obra de Cleotilde y Matilde in love es la séptima puesta en escena de uno de los personajes más queridos de Fabo Doja y Ney Calderón. Y como es tradición, en esta edición también cuentan con la participación de un invitado, Diego Chiang. En torno a él hay mucha más magia de la que el público puede creer, revelan a EXPRESIONES. La obra llega a la tercera sala del Sánchez Aguilar los viernes y sábados de febrero, del 11 al 26.

“Cada vez pensamos en una referencia diferente y luego se lo comentamos al director, que esta vez es Santiago Carpio, y a Nitsy Grau, quien ha sido la escritora de todas las obras. Ella es la bruja madre (risas). Luego, entre Ney y yo lo ‘deformamos’ y lo hacemos más coloquial”, explica Fabo.

Diego Chiang, que luego de presentar Blancanieves en el mismo teatro el pasado mes de diciembre, vuelve a este escenario pero totalmente transformado. “Al principio fue difícil apropiarme del personaje. Primero, porque es el mejor lagartero de los Andes. Mi guitarra siempre me acompaña. Tengo que mantener el acento de la Sierra en todos los diálogos y eso me tenía nervioso. Pero contar con Ney y Fabo como compañeros, me dio mucho pie para proponer en el texto. Ha sido muy divertido darle vida a este músico libidinoso y coqueto. Para interpretar a este personaje, me inspiré en una persona que conocemos”.

Las brujas explican que luego del éxito de la presentación del año pasado, el Teatro Sánchez Aguilar les propuso retomar la obra para febrero. “La puesta en escena de esta ocasión es de 90 minutos y se inspira en una versión que hicimos en 2017 para microteatro. El personaje de Güeverto es fundamental, porque la música juega un papel importante”, explican los actores.

Usar los trajes de Cleotilde y Matilde es un proceso divertido de ver. Es fácil darse cuenta cómo cambia el carácter de los actores. “Yo me transformo. Soy muy callado, metido en mi mundo. Pero como Matilde soy una diva”, dice entre risas Ney. Para ellos, estos personajes no envejecen y les permiten también sacar su lado más creativo y divertido.

Con ganas de su propia serie

“Nos encanta haber creado unos personajes que hacen que la gente se entusiasme cada que anunciamos funciones”, asegura Ney. El secreto es que siempre hacen chistes vinculados con la realidad y asuntos de actualidad. “Siempre hay muchos chistes de personajes que están dando de qué hablar”.

Es por esto que esperan volver al escenario del teatro en los próximos meses con una nueva edición y en el escenario principal. “Será una obra mucho más grande y más elenco. Es lo que estamos planeando junto con Ramón Barranco, director artístico del teatro”.

Pero las ganas de hacerla serie también están presentes. En el 2020 tuvieron la oportunidad de una edición audiovisual pero quiere llegar más allá. “Queremos grabar un piloto para comenzar a pensar en llevar a estas brujas a tener su propio seriado. Sería increíble, tienen un gran potencial. Por lo pronto, estamos organizando la gira por todo el país. Se tiene contemplado visitar Loja, Cuenca, Manta y Quito. Todo se daría después de mayo”.

Cleotilde y Matilde. MIGUEL CANALES // EXPRESO

Chismeando un poco

- ¿Quién del Poder del Amor les pidió a ustedes una pócima?

Mare pidió un amarre para que todos se fijen en ella.

- A Mariela Viteri le pidieron la mano, ¿qué amarre hizo?

Se llama el amarre de la berenjena…

- Diego Chiang es muy cotizado, ¿cómo le pueden conquistar el corazón las interesadas?

Ese es facilito. No necesita nada.

- Erika Vélez lleva un buen rato soltera. ¿Les pidió un consejo?

No, ni uno. Pero ya pasó de moda.

- ¿Han hecho algún conjuro para Allan Zenck y Carolina Jaume?

¡Uy! Decir algo es meternos en camisa de fuerza. Pero la Jaume le pidió consejos a otras brujas. Nosotros la adoramos por eso le pasó lo que le pasó.

- Marián Sabaté es su íntima, ¿por qué siempre anda con menores?

Porque necesita colágeno.

CRÉDITOS

Fotos: Miguel Canales// EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Máquina de humo: DJ Rubén (0985024749).