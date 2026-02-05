'Máquina de Guerra', la nueva película de Netflix ya estrenó tráiler oficial

El actor estadounidense, Alan Ritchson, consolida su ascenso como referente del cine de acción contemporáneo con su nuevo proyecto, War Machine. La cinta llegará directamente al catálogo de Netflix el próximo 6 de marzo de 2026 y, tras la publicación de su primer tráiler, las expectativas apuntan a que se convierta en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

La dirección y el guion están a cargo de Patrick Hughes, cineasta con experiencia en el género tras liderar proyectos como Los mercenarios 3 y la saga El otro guardaespaldas. En esta entrega, Ritchson interpreta a un soldado inmerso en un riguroso proceso de preparación para integrarse a una unidad de élite militar.

Un entrenamiento militar interrumpido por una amenaza espacial

La trama se centra en un grupo de aspirantes a los Rangers del Ejército durante su fase final de selección. Lo que inicia como un ejercicio de entrenamiento convencional se transforma drásticamente en una lucha por la supervivencia cuando el escuadrón debe enfrentarse a un robot proveniente del espacio exterior.

Este giro hacia la ciencia ficción eleva el riesgo para los protagonistas, quienes se ven obligados a combatir una amenaza que supera cualquier escenario táctico para el que fueron instruidos. La premisa busca equilibrar el realismo de las operaciones especiales con elementos fantásticos de alta tecnología.

Un reparto de figuras consagradas y el desafío del ranking

Para respaldar el protagonismo de Ritchson, la película cuenta con un elenco de trayectoria que incluye a Dennis Quaid (El día de mañana), Jai Courtney (Escuadrón Suicida) y Esai Morales. El reparto se completa con figuras como Stephan James, Blake Richardson y Keiynan Lonsdale, configurando una producción de alto perfil para el gigante del streaming.

Aunque los analistas prevén un éxito comercial para War Machine, la cinta deberá competir en métricas de audiencia con otros lanzamientos recientes de la plataforma. La combinación de la popularidad actual de Ritchson y la dirección de Hughes será clave para determinar si logra posicionarse como el fenómeno de acción de la temporada.

