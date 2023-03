El nombre Félix Sánchez está de moda. No hay portada de diario local que no tenga una foto de este español, quien ha dado un giro de 180 grados a su vida.

Tras 16 años residiendo en Qatar le tocó decir adiós y armar maletas para mudarse a Ecuador, su nueva casa. Eso luego de asumir el reto de entrenar a la Tri, la cual tiene en su plantilla a jugadores estelares como Moisés Caicedo, Enner Valencia, Piero Hincapié, entre otros. A continuación le detallamos curiosidades del nuevo seleccionador.

PADRE Y ESPOSO

Sánchez es un hombre de familia. “Nos planteamos con mi mujer, que estaba embarazada, estar un mínimo de dos años y un máximo de cuatro. Se nos ha ido de las manos, señal de que nos ha gustado”, expresó Sánchez sobre su estadía en Qatar, en una entrevista de 2019. Al día de hoy tiene tres hijos con su esposa.

DE MR. SÁNCHEZ A ‘PROFE’

Con la frase “Thank you for everything, Mr. Sánchez” (Gracias por todo, señor Sánchez) se despidió la selección de Qatar del español en Twitter.

En ese país vivió 16 años con su familia. El éxito le llegó en 2019, cuando condujo a Qatar al título en la Copa de Asia. Y el reto más grande, en 2022, al intentar que dicho país llegue a octavos de final. Pero ya sabemos cuáles fueron los resultados del Mundial.

Si bien allá era conocido como ‘Mr. Sánchez’, acá pasará a ser el ‘profe’.

COINCIDIÓ CON MESSI

Félix se preparó como entrenador en La Masia, el núcleo del FC Barcelona. Allí tuvo a su cargo a jugadores como Sergi Roberto, Marc Muniesa, Gerard Deulofeu o Martín Montoya.

Si bien Sánchez no llegó a tener nunca bajo sus órdenes a Lionel Messi, los dos coincidieron brevemente en la cantera del club catalán y fue testigo de cómo se forjó la estrella argentina en el Barcelona, allá por el 2004.

FAN DE GUARDIOLA

Al parecer, lo que Sánchez inculca en las canchas tiene como referencia el trabajo de Josep Guardiola, quien es su modelo a seguir. “Pep Guardiola para mí es un referente. Ha conseguido ganar títulos jugando de una manera que, en mi opinión, tiene un mérito bestial. La verdad es que cuando miras cómo juegan sus equipos y cómo plantea sus partidos, lo veo un entrenador top, el mejor del mundo” dijo en una entrevista con diarios de su país.

UN LOOK ENTRE DEPORTIVO Y CASUAL

En la cancha cada quien tiene su estilo. Hay DT que van vestidos con traje sastre y corbata; mientras que otros, como Sánchez, prefieren los looks deportivos.

En su caso, es fan de cómodos sets de camiseta y jogger (por lo general de la selección), lo que visualmente le proporciona más cercanía con los jugadores, un punto a su favor.

Sin embargo, en ruedas de prensa apuesta por un toque casual y opta por piezas como camisa blanca junto con un blazer y pantalón.