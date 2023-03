The Best FIFA Football Award se celebra anualmente para premiar a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo. Aquí el grupo femenino.

Como no podía ser de otra manera, la foto de los jugadores y directores técnicos que se llevaron la estatuilla de la gala The Best, desarrollado en París, ha dado la vuelta al mundo. Se han convertido en los grandes protagonistas de portadas de diarios y revistas, y no es para menos.

Sin embargo, los looks de esta premiación (que es como la del Oscar pero en el balompié) dieron también de qué hablar. EXPRESIONES habla de los estilismos de esa noche, que le pueden servir de inspiración para su próximo evento.

MESSI, ANTONELA Y D&G

Lionel Messi y su esposa Antonela Rocuzzo decidieron pasear por la alfombra verde con un total black firmado por Dolce & Gabbana. Él no solo ganó el premio a mejor jugador, también, destacó por su outfit, especialmente por la chaqueta del esmoquin con detalles bordados. Solo esta pieza cuesta alrededor de ¡$ 3.150!

Antonela no se quedó atrás. Lució un vestido ceñido con cuello tortuga, mangas largas y abertura en la pierna, valorado en $ 1.440. Lo complementó con una clutch roja en forma de rosa de la misma firma italiana. ¿El precio? Según la página web de D&G el accesorio representa la feminidad y tiene un valor de $ 5.280. Sin duda, looks ganadores.

EL TRAJE NUPCIAL DE ALEXIA

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, elegida mejor jugadora, sorprendió con un vestido blanco de la colección nupcial She 2023 de Yolancris, con aberturas ‘cut out’, mangas abullonadas y apliques en forma de alas colocados en la cintura.

Ella no solo es una ‘pro’ jugando, también una fashionista en potencia.

EL LUJO DE MBAPPÉ

El francés Kylian Mbappé optó por un tradicional traje azul marino combinado con camisa blanca. ¿El detalle? El reloj Big Bang de la marca Hublot, con 36 diamantes y una correa de piel de cocodrilo. Su precio supera los $ 17 mil.

El reloj tiene un precio oficial de $ 15.700. EFE

CON LA TENDENCIA BARBIE

En la alfombra verde, Alex Morgan, una de las mejores futbolistas estadounidenses, estuvo entre las más atrevidas. Mezcló prendas estilo cargo, en el rosa tan en tendencia y que hace alusión a la Barbie.

EL TOQUE SPORTY

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lideró la gala con un traje negro con corbatín y camisa. Los zapatos deportivos blancos aportaron el detalle distintivo e informal del look.