Christian Norris y su emotiva despedida a la Flaca Guerrero en MasterChef Celebrity

La eliminación de Christian Norris en MasterChef Celebrity Ecuador 2 estuvo marcada no solo por la tensión del reto culinario, sino también por la emotiva despedida que compartió con María Teresa "La Flaca" Guerrero.

A lo largo de la competencia, ambos mantuvieron una relación cercana, con constantes coqueteos que generaron especulación entre los seguidores del programa. Sin embargo, la Flaca siempre dejó claro que su corazón estaba comprometido y que su novio la esperaba fuera del reality, en Estados Unidos, donde residen juntos.

El momento de la despedida

Al momento de despedirse, Christian no ocultó sus sentimientos y le dedicó unas palabras que sorprendieron a todos: "Eres una mujer hermosa, sensible, inteligente, completa. Así que no voy a decir que esto se acaba aquí, porque voy a seguir buscándote y viendo dónde estás. Espero que hagas tu vida como tú quieres y que seas muy feliz, y si no, te espero en Ecuador".

Por su parte, la Flaca, visiblemente conmovida, respondió entre lágrimas: "Estoy triste, no solo porque te vas de la competencia, yo te veía a ti top 3 sin duda, te veía mucho mejor que yo. Si no lloro porque no sé cuándo te voy a volver a ver".

El momento dejó a los espectadores con sentimientos encontrados, pues evidenció la gran conexión que ambos han tenido desde que compartieron pantalla en diferentes producciones.

