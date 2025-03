Christian Nodal necesitó terapia tras su matrimonio con Ángela Aguilar: ¿qué ocurrió?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado rodeada de controversia desde que hicieron pública su historia de amor. Todo comenzó cuando Nodal anunció su ruptura con Cazzu, a solo ocho meses de haber sido padres de su hija, Inti. Pocos días después, el cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al hacer oficial su relación con Ángela, desatando rápidamente una serie de rumores y acusaciones de infidelidad que involucraban a la joven artista de 21 años.

La situación se complicó aún más cuando la hija menor de Pepe Aguilar, en una entrevista, dejó entrever que Cazzu ya sabía sobre el romance entre ella y Nodal antes de que fuera conocido por el público, y que no había existido daño alguno en el proceso. Ante estas declaraciones, Cazzu se vio obligada a desmentir la situación, aclarando que las cosas no fueron como se había dicho.

¿Por qué Christian Nodal recurrió a la terapia tras su relación con Ángela Aguilar?

Sin embargo, tras varios meses de tensión mediática, Christian Nodal ha decidido hablar abiertamente sobre cómo ha enfrentado la situación. En una reciente entrevista con el programa Venga la alegría de TV Azteca, el cantante confesó que, para lidiar con todo el estrés generado por los ataques y las críticas, ha recurrido a la terapia profesional.

"Me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado, dependiendo de la seriedad de lo que esté pasando", compartió Nodal. "También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran, hablen lo que quieran hablar y a disfrutar la vida’".

¿Cómo enfrenta Christian Nodal las críticas y rumores tras su relación con Ángela Aguilar?

Nodal asegura que, ahora, su enfoque ha cambiado. Ya no permite que los comentarios o los conflictos lo afecten tanto. "Creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad", explicó.

Con respecto a lo que ocurrió con su ex, el cantante dejó claro que ya no tiene interés en seguir discutiendo sobre el pasado. "Ya lo que ha pasado ha sido suficiente", dijo tajante. "Está de más, todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo el mundo tiene su vida, todo el mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meter el pie a nadie, no me interesa. Yo creo que ya, quien quedó como el bueno o el malo, ya está de más. No quiero enfocarme en eso".

