Chismes deportivos: Futbolistas en modo 'showtime'

Aunque en estos días, Cupido se quiere hacer presente por San Valentín, los futbolistas están claramente en otro mood. En lugar de flechazos románticos, parece que se están flechando con el estilo, el ritmo y, por supuesto, con los premios que se llevan a casa.

Desde Jeremy Sarmiento, que se lanzó al rubio platinado y no solo conquistó los reflectores, sino también el puesto de titular con su nuevo look , hasta Leonardo Campana, que se dio un baño de sol en la playa mostrando su six-pack con los compañeros del New England Revolution. Eso sí, nada de corazones rotos, solo corazones con mucha vitamina D… ¡y músculo!

El fútbol esta semana estuvo más movido que el corazón de Cupido... ¡pero con más ritmo y menos flechas!

Sarmiento estrena look

El número 7 del Burnley, el ecuatoriano Jeremy Sarmiento, ha decidido arriesgarlo todo con un cambio de look totalmente audaz. ¿Rubio? ¡No, no! ¡Rubio platinado! Con su nueva estilo, es imposible no reconocerlo en la cancha. El contraste tan fuerte del pelo con sus ojos verdes hacen que parezca un hombre salido directamente de una película de ciencia ficción. ¿Qué le ha traído esta metamorfosis capilar? ¡Suerte! Ya ha jugado de titular. Ojo, que no solo las luces del estadio brillan, ¡también Sarmiento!

El six-pack de Campana

¿Quiénes tuvieron suerte de ir a la playa y ver el espectáculo? ¡Los afortunados que se toparon con Leonardo Campana y sus compañeros del New England Revolution! Durante la celebración del cumpleaños de Luca Langoni, entre juegos, lanzadas al mar y mucho juego en la arena, un detalle no pasó desapercibido: el six-pack de Campana. ¡Estaba tan marcado que casi competía con las olas del mar! Como era de esperarse, el delantero ecuatoriano se mostró relajado, disfrutando del sol y la arena. Seguro las chicas de New England ya tienen nuevo ídolo... ¡y no, no es solo por sus goles!

A Arce le luce el anillo

El goleador de la Liga Deportiva Universitaria, Alex Arce, no solo arrasó con los premios en los recientes galardones de Liga Pro, sino que también dejó a todos con la boca abierta con su look. De terno y corbata negra, ¡el hombre estaba impecable! Pero ojo, lo que más llamó la atención fue su anillo, el famoso anillo de El Pro, ese que todo futbolista quiere lucir cuando arrasa con premios. ¡Y Arce lo hizo todo! Mejor delantero, jugador ecuabet, miembro del once ideal… ¡Se llevó todo!

Adé haciendo de las suyas

¡Ay, Ricardo Ade! Si algo saben los que lo conocen, es que es el alma de la fiesta, ¡y en el media day de Liga Pro lo dejó más claro que nunca! Este hombre no solo es un futbolista top, sino que también tiene su vena de productor. Cuando le tocó dirigir las poses de sus compañeros de la LDU, no fue como cualquiera pensaría. Nada de posar tranquilo frente a la cámara. ¡No, señor! Adé hizo lo que mejor sabe: ¡introducir salsa choke y pasos de baile! Mientras sus compañeros intentaban mantener la compostura, Adé les daba instrucciones como si estuviera filmando un videoclip. ¿El objetivo? La pose perfecta. Y claro, con su carisma y su toque irreverente, nadie pudo resistirse a seguirle el ritmo.

