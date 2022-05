Uno de los actores más esperados en los Premios Platino del Cine Iberoamericano, cuya gala se desarrolló en Madrid, el 1 de mayo, fue el argentino El Chino Darín, hijo de Ricardo Darín. Alto, delgado, bromista y fue nominado a la Mejor interpretación masculina por 'El reino', en la IX edición de estos galardones. La producción obtuvo la estatuilla como Mejor serie.

Tiene 33 años y durante la alfombra roja coincidió con la cantante Belinda, por lo que cruzaron miradas y decidieron saludarse. En las redes sociales afirmaron que se quedó encantado con ella y pusieron en duda su relación con Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio en 'La casa de papel'. Por ahora son solo amigos con Belinda.

Tiene dividido su corazón entre España y Argentina, donde debutó con 'Alguien que me quiera'. Se proyecta internacionalmente gracias a su participación en 'La embajada', 'La reina de España', 'Pasaje de vida', 'Las leyes de la termodinámica', 'El ángel', 'La noche de 12 años', 'Durante la tormenta', 'La odisea de los giles' y ahora en 'El reino'.

Lograr un nombre propio en la industria del cine y TV, sin ser la sombra de su padre, no ha sido un camino fácil.

No sé si ya lo tenga, creo que es medio ficticio que haya generado un nombre propio, solo la mitad (risas), la parte de El Chino, la otra vino heredada. Me siento privilegiado, aunque no sé si a veces eso sea un problema.

¿Cuando su papá lo ve en la pantalla, ya sea chica o grande, qué le aconseja?

Mi padre me aconseja que me retire y que no sirvo para esto. No, eso es mentira (risas). Es difícil generalizar, somos dos personas muy distintas y críticas. Los consejos que me da dependen de cómo me vea, no siempre son los mismos. A veces me dice: “Aquí estuviste como el culo o esa fue una buena escena” (risas). Es sumamente honesto para no mentirme en la cara. No siempre le pido consejos. ¿Debería? (Risas).

Es parte de 'El reino', que logró el premio como Mejor serie en los Platino.

Me siento feliz. Casi todo el equipo estuvo en España. Pudimos escaparnos de la segunda temporada que estamos grabando, celebramos un rato y luego volvimos al ruedo. Habrá más intriga, pasión y misterio. Creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la serie está entre las más vistas en Netflix.

La serie

'El reino' cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado durante el acto de cierre de campaña. Entre intrigas, intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas.