China + Ecuador: Más allá del estigma del coronavirus

En diciembre del 2019 las noticias se volcaron con titulares que hablaban de un virus nacido en la región de Wuhan, en China. El coronavirus se expandió desde aquel país por la facilidad de contagio de esta sepa viral nueva para el cuerpo humano.

Mientras que el mundo buscaba la causa, los efectos y cómo afrontarlo, también había quienes señalaban culpables. La comunidad china y la población asiática en general se vio golpeada por una creciente ola de xenofobia y racismo. El COVID-19 se transformó en redes sociales de mala manera en “el virus chino”.

En Guayaquil la situación fue como apagar un foco. El vibrante ‘barrio chino’ de la urbe, como ellos llaman a un sector cercano a la Bahía, dejó su movimiento por dos razones: el cuidado y consciencia de sus habitantes y por el miedo al contagio de los ciudadanos, quienes creían que corrían riesgo de contraer el virus al visitar restaurantes o importadoras de esa zona.

Minyen Lee, Ren Kai Yin y Bella Fu Jing son tres artistas de origen chino que han hecho de Ecuador su base para impulsar su carrera. Los dos primeros nacieron en el Puerto Principal, mientras que Bella vino al país en 2014. Sus sueños y tradiciones están divididos, son tan latinos como asiáticos, y están orgullosos de ambas partes de su vida.

Sin embargo, han visto y sentido cómo el efecto del coronavirus empezaba a despertar un pequeño rechazo, en algunos casos hasta entre sus amigos cercanos. No por miedo al contagio, pero sí por bromas o situaciones que les resultaban poco agradables. En esta entrevista dan su punto de vista y esperan que la humanidad haya aprendido a amar una vez más las diferencias.

El Dato

El COVID-19 ha afectado fuertemente a la población ecuatoriana. Guayaquil, la ciudad más habitada del país con 2.7 millones de habitantes, fue la más golpeada a causa de la pandemia. Guayas presenta más de 14.800 casos.

Un reportaje de Diario EXPRESO reveló que de los 20 mil habitantes de la comunidad china en Guayaquil que registra el consulado en la ciudad, solo se conoce de cinco personas contagiadas por el coronavirus.

Bella

"Yo soy maestra y por suerte mis alumnos estaban de vacaciones durante el confinamiento. Pese a eso los universitarios sí enviaban mensajes preguntando si comía murciélagos. Pero en China no es habitual el comer animales salvajes, es muy poco y para cierto poder adquisitivo. También hay que recordar que es un país que tiene 1,4 miles de millones de habitantes y siempre habrá alguien que come algo raro, pero no es habitual. En Internet hay muchas noticias negativas sobre nosotros. Mis amigos que tienen negocios en la Bahía sí sufrieron la discriminación cuando empezó todo ya que fueron los primeros en tener las mascarillas. Ellos me cuenta que la gente asociaba a un chino con el virus y no es así. Yo creo que nosotros fuimos los menos afectados en Guayaquil porque nos enteramos primero de las noticias y supimos hacer cuarentena antes de que llegue. En las noticias de nuestro país lo comparaban con un demonio. En Quito viví cómo el miedo alejaba a las personas de las salas de cine. En marzo estrenamos mi película Vacío y la gente tenía miedo de encontrar a un chino”.

Ficha

Bella Fu Jing tiene 33 años.

Nació en Hancheng, una ciudad en la provincia de Shaanxi, República Popular de China.

Vive en Ecuador desde 2014. Está casada y tiene una niña.

Es maestra de Mandarín en Espol. Es la protagonista de la película ecuatoriana Vacío, estrenada en marzo.

Ren Kai

"Desde que me enteré que empezaba a existir la propagación del virus en China, yo no pensé que tendría esta afectación mundial. Yo había vivido la aparición del SARS en 2002, 2003. Vivía en China y nos quedamos como dos semanas en casa, pero eso pasó enseguida. Fueron como vacaciones para mí porque era pequeño. Lo que sucedió ahora fue algo fuerte para la comunidad china y asiática en general. A los extranjeros les pasa mucho que los llaman ‘chinos’, solo por tener ojos rasgados. Entonces se comenzaron ver casos de personas afectadas y discriminadas a nivel mundial. Me afectó en forma psicológica aunque, gracias a Dios, a nivel de mis allegados, no sentí algo así. Pero sí lo apreciaba en redes sociales. Había burla y rechazo en memes y comentarios. Cuando comencé a ver esto me pronuncié para evitarlo un poco. Pero yo me siento muy orgulloso de las dos culturas que represento. Creo que la gente se dejaba llevar mucho por lo que se comenta en Internet. El rechazo es falta de conocimiento, y al ver las cosas superficialmente te unes a cierta tendencia de discriminación. No basar nuestras acciones en el respeto y el amor es lo que produce situaciones como estas”.

Ficha

Ren Kai Yin Moretta, 27 años.

Nació en Guayaquil. Su infancia y adolescencia la vivió entre China y Ecuador. Estudió en ambos países. Actualmente es músico y cantante. Su último sencillo es Cerca, cerquita. Acaba de iniciar su etapa como actor en la novela Antuca me enamora.

Minyen

"Yo he crecido siendo diferente, por ser o muy alta o tener un nombre extraño. Las bromas de mis mejores amigos no me molestan, porque crecí con esto de que comía animales extraños y así. Cuando llegó la pandemia se replicaban los comentarios de que ‘si estaba comiendo murciélagos’… Y mi respuesta era ‘¡ñaña ¿quieres? Te invito’. He tomado la situación de manera positiva, pero de cierta forma en nuestro interior sí nos afecta aunque sean bromas. Este tipo de comentarios pueden llegar a hacernos mal a nuestra salud mental y emocional por la situación. Yo quería a veces decir un basta a las imprudencias. Es una enfermedad como muchas que puede afectarnos a todos. La sensibilidad como seres humanos la hemos perdido. Y creo que los medios sociales y el interés solo por uno mismo nos hace decir cosas sin pensar. El racismo no viene solo por cosas negativas involucradas por tu aspecto u origen étnico. También por las cosas buenas. Si tienes un logro dicen o tienes buenas notas, dicen ‘es porque eres china’”.

Ficha

Minyen Lee Solorzano, 27 años.

Guayaquileña, de padre chino y madre ecuatoriana.

Exreina de belleza. Fue Estrella de Octubre en 2017. Es músico profesional. Actualmente se dedica a la administración de los negocios familiares.

