El productor Alfredo ‘Che’ Vera considera que nunca es tarde cuando se trata de cristalizar un sueño. Para muestra un botón. Acaba de graduarse como licenciado en Multimedia y Producción Audiovisual en la Universidad Casa Grande. “Cuando empecé a trabajar en TV y salí del colegio no existía la carrera, ni un lugar donde estudiarla. Tuve que aprender en el camino. Siempre existió ese tema pendiente en mi vida. Me agarraron las ganas en la pandemia.

Me gradué con éxitos y con un par de premios. Seguramente haré una maestría posteriormente. Me siento contento de graduarme a los 55 años de la universidad”, comenta. Al acto en el que recibió su título lo acompañó su esposa, Claudia Schiess, Miss Ecuador 2011, que siempre ha sido su apoyo. El productor ha trabajado en algunos canales, entre ellos Gamavisión y La Redonda TV.

Nominado, más delgado y rumbo a Estado Unidos

El locutor José Suárez, quien vive en España, ha sido nominado como mejor locutor de radio Canela en los premios El Cotilleo. La gala será en Madrid a fines de enero de 2024. El año pasado ganó como la mejor voz comercial. El lunes 11 de este mes, el ecuatoriano tiene previsto viajar a San Diego, California, donde disfrutará de las fiestas de Navidad y Fin de Año con amigos y familiares.

A Dios le pide empleo y mucha salud, “sin ella no hay nada”. Está emocionado porque se reencontrará con seres queridos. “Son muchos años solo, añoro a mis tíos y primos. Es un regalo y una bendición que no me esperé”. Además, José está muy enamorado y ha perdido mucho peso.

