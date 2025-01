'El Champ', de MasterChef Celebrity Ecuador, se casa este sábado: ¿Quién es la novia?

Damián Bernal, conocido como ‘El Champ’, se casa este sábado 25 de enero con el amor de su vida, Carolina Cobos, con quien lleva más de cuatro años de relación.

El matrimonio eclesiástico del creador de contenido y participante de MasterChef Celebrity 2, con la exparticipante a Miss Ecuador, será en un sitio al que solo tendrán acceso amigos y familiares de la pareja.

“No puedo dar detalles de la iglesia ni del lugar, porque la recepción será privada”, comentó el youtuber, quien se halla produciendo un video del evento, que compartirá en sus redes sociales. Aunque viven juntos, la boda es para formalizar la unión.

Sin destino para la luna de miel

Youtuber ecuatoriano es optimista con el futuro turístico del país Leer más

Respecto a la luna de miel todavía no tienen nada planificado, porque no han escogido un destino, pero lo más probable es que sea en el país. “Como he viajado tanto por mi contenido, le he dicho a la ‘Carito’ que veamos un lugar único, probablemente sea aquí en el Ecuador, porque es bastante interesante, nos encanta nuestro país, pero todavía no tomamos la decisión final.

"No lo pudimos planificar antes”, comentó ‘El Champ’, quien regresó a las cocinas de MasterChef, tras un repechaje entre varios concursantes eliminados durante la segunda temporada del reality.

¿Quién es la novia de 'El Champ'?

Carolina Cobo, quiteña de 29 años, es la futura esposa de 'El Champ' y mostró en sus redes sociales el anillo de compromiso y la caja que guarda el vestido que lucirá este sábado. Es odontóloga, creadora de contenido y madre de una niña, de 7 años, a la que Damián quiere como una hija.

