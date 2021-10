Dave Halls, asistente de dirección del filme 'Rust' ha sido objeto de quejas de seguridad y de mal comportamiento en el set en dos producciones realizadas en 2019, indicaron a CNN dos personas que trabajaron con él.

Las quejas incluyen un incumplimiento de los protocolos de seguridad para el uso de armas y pirotecnia, el bloqueo de las vías y salidas de incendios y comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo.

Halls fue identificado en documentos judiciales como el asistente de dirección que entregó al actor Alec Baldwin un arma de fuego de utilería, que al ser disparada alcanzó a la directora de fotografía Halyna Hutchins con una bala real. Posteriormente, se declaró la muerte de Hutchins en un hospital de Nuevo México.

Maggie Goll, una fabricante del IATSE Local 44 de utilería y pirotécnica con licencia, manifestó en una declaración a CNN que mientras trabajaba en la serie antológica 'Into the dark', de la plataforma Hulu, en febrero y mayo de 2019, Halls no realizó reuniones de seguridad y constantemente no anunció la presencia de un arma de fuego en el set al equipo, como es el protocolo. "La única razón por la que el equipo se enteró de la presencia de un arma fue porque el asistente del maestro de utilería exigió a Dave que reconociera y anunciara la situación cada día", dice la declaración de Goll.

Añade que el maestro de utilería "anunciaba cada día cuando se requería un arma en la cámara, la disposición de esa arma -si era una réplica de goma/plástico, una que no se disparaba, o una funcional 'fría', pero descargada, permitiendo a cualquiera inspeccionar dicha arma antes de llevarla al set y presentarla a los talentos. El jefe de utilería a menudo amonestaba a Dave por despedir a los actores sin devolver el material de utilería, incluida el arma, o por no hacer anuncios de seguridad".

La declaración de Goll también describe un caso en el que una pirotécnica con licencia tuvo una emergencia médica en el set y Halls le pidió que continuara con el rodaje. "Le dije que eran libres de filmar lo que quisieran, pero que no habría fuego ni chispas, etc., hasta que el médico, el agente de seguridad contra incendios y todos mis compañeros estuvieran a salvo en el set", detalla Goll.

Halls no ha respondido hasta ahora a la petición de CNN de que comentara estas acusaciones.