'La Casa de las Flores' regresa llena de secretos del pasado

Seguramente los De la Mora son ahora mismo la familia más famosa de México. Y es que desde su estreno hace dos años, la serie original de Netflix, creada por Manolo Caro, ha gozado de gran popularidad al mismo tiempo que ha ido revelando de a poco los innumerables secretos que esconden los dueños de la famosa 'Casa de las Flores'. Ahora, llega su tercera y última temporada, donde el pasado estará más vivo que nunca.

5 noticias para revisar hoy: Reporte del COVID-19 en Ecuador, la tercera temporada de La Casa de las Flores, y más Leer más

En estos últimos once capítulos, los amantes de la serie no solo podrán ver las llamativas e inusuales experiencias de Virginia, Elena y Julián; si no que también podrán echar un vistazo al pasado para conocer como era en su juventud Virginia de la Mora, la matriarca de la familia y a quien en la primera temporada de la serie le dio vida la primera actriz Verónica Castro.

Manolo Caro comentó, en entrevista con El País, que esta es una temporada que apela mucho a la nostalgia ya que se podrá observar como los personajes que los fans aman se convirtieron en lo que son. En esta temporada, agrega, no faltará el humor negro que caracteriza a esta producción, una serie pensada para reinventar los melodramas de la televisión a los que los mexicanos son leales.

Hay muchas risas y lágrimas. Es una serie irreverente, pasional y divertida. No se la pierdan Manolo Caro, director de La Casa de las Flores

Esta última entrega llega en medio de una pandemia que mantiene al mundo confinado, por lo que el elenco de la producción se conectará hoy en una fiesta digital que se transmitirá en vivo a través de YouTube a las 20:00.

Netflix: Poco Ortodoxa, una serie de opresión y libertad Leer más

A solo seis horas de haberse estrenado, la nueva temporada ya ha causado revuelo en redes sociales. Muchos seguidores han mostrado su tristeza por ser la ultima vez que podrán ver las aventuras de los De la Mora, otros han agradecido al productor y a los actores por crear una historia que "ha sido como una cachetada a los prejuicios de la sociedad mexicana". "Acabo de terminar de verla la verdad solo me quedé llorando de la emoción", dice uno de los comentarios en la cuenta oficial de Instagram de la serie.

Terminada la travesía de, hasta ahora, la propuesta más atrevida de su carrera, Caro comienza nuevos proyectos. En el segundo semestre de este año estrenará también en Netflix una miniserie llamada 'Alguien tiene que morir', que contará con la presencia de reconocidas personalidades, entre ellas la estrella española Ester Expósito.