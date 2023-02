Luego que Carolina Jaume expresara en redes sociales su segunda salida de Ecuavisa “por el que sabemos”, es decir por el padre de su hijo Allan Zenck, EXPRESIONES contactó al aludido, quien canalizó su respuesta a través de su abogado Alfonso Cedeño.

“Es falso. No hay ninguna acción contra ella, ni contra la productora, ni contra Ecuavisa”, afirmó el letrado, negando cualquier responsabilidad en el supuesto despido del segmento La mesa caliente, del programa En contacto.

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aún así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”, mencionó Jaume.

¿Será que tanto poder tiene Allan Zenck para tener injerencia en las decisiones que tome el Canal del Cerro?

Este suplemento contactó a la producción de Ecuavisa quien contestó a través de un comunicado. “Carolina no es empleada del canal, ella fue invitada a un segmento a un segmento del programa Mesa caliente. Cumplió con un convenio por imagen con el medio de comunicación para las grabaciones respectivas, mismas fueron en dos ocasiones (enero y febrero). Estas grabaciones culminadas serán presentadas en le programa matinal una vez por semana hasta el mes de marzo”.

Respecto a los pasados ‘en vivo’ y posteos de Jaume en los que no dejó títere con cabeza, incluso llegaron a ser tendencia en Twitter, situándose a la par de las elecciones seccionales, el abogado Pedro Cedeño manifestó que “se puso en conocimiento de la jueza que conoce la denuncia que presentó la señora Jaume por supuestas agresiones al hijo”.