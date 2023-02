Como si se negara a salir del ojo del huracán, Carolina Jaume lanza otra bomba: ha sido despedida de Ecuavisa. Asegura que “el que sabemos”, refiriéndose a Allan Zenck, la “hizo botar nuevamente del trabajo”. Asegura, sin embargo, que entiende la decisión del canal.

“Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo. Lo que yo digo es me hace echar de todos los trabajos y aún así no pagó, no quiere colaborar. A mi hijo le tienen que operar, se lo comuniqué, no quiere ayudar con la operación. Nunca me ayudó a pagar la escuela, no le interesa pagar, pero me deja sin trabajo y que yo pierda una fuente de ingreso importante”, se la escucha decir en la historia subida el miércoles 22 de febrero.

Como era de esperarse, al final de la serie de videos que forma la historia, Carolina comparte capturas de pantalla de conversaciones entre ella y Allan Zenck..

Captura de una de las supuestas conversaciones entre Carolina Jaume y Allan Zenck subidas a las historia de la presentadora. Instagram.

Durante algún tiempo, Carolina Jaume se desempeñó como presentadora de Ecuavisa, pero se separó del canal por un tiempo cuando salieron a la luz sus problemas con Allan Zenck.

Hace pocos días, inició en la misma estación un nuevo proyecto, Mesa Caliente, junto a Marián Sabaté, Nathalie Carvajal y María Fernanda Ríos, donde analizan diferentes temas de forma abierta y sin tapujos. El post promocional de la televisora sigue subida en Instagram.

Durante el tiempo de la 'riña' con su ex, Carolina ha logrado dividir la opinión de los cibernautas. Si bien unos la apoyan y dicen que se ha portado como una mujer valiente, otros la acusan de actuar con ligereza. Para eso, ella también tiene una respuesta.

Por otro lado ha trascendido que, por sentirse afectada por los comentarios emitidos por la rubia en las redes sociales y que llegaron a ser tendencia en Twitter, la actual novia de su ex, Gabriela Guerrero, va a iniciar acciones legales contra ella. Ante ello, Jaume afirma que todavía no ha sido demandada y se pregunta de dónde sacan “tanta plata para abogados”.

Mientras todo esto ocurre y los apodos, comentarios y acusaciones van y vienen, Allan Zenck y su actual pareja siguen su vida. Él tiene privada su cuenta de Instagram, pero Gabriela, en tanto puede, sube a su cuenta de Instagram alguna foto que demuestra lo bien que se lleva con su novio.