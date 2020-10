Carolina Jaume: "Un día que no vaya a TC y todo el mundo me extraña"

Primero fue Michela Pincay, ahora es Jasú Montero, quienes han sido señaladas por ciertos medios digitales como dos de las personas con las que Carolina Jaume, al parecer, no tiene buena relación. Al ser consultada por EXPRESIONES acerca de este particular, la actriz y presentadora indicó: "A todo el mundo le encanta agarrarse de mi nombre, hacerme quedar mal, que si me peleo con todo el mundo, que si alguien no me miró bien, pero bueno... entiendo que así obtienen más 'likes', más 'views'".

La artista manifiesta que con todas sus compañeras se lleva bien. Admite que con Jasú no son amigas. "Eso no es ningún pecado pero existe una buena relación entre nosotras. Nos reímos por cualquier cosa y cuando bailo es la que más grita y aplaude".

En cuanto a Michela Pincay comenta que sí hay una amistad, al igual que con Samantha Grey. "Soy la favorita de mis compañeros, cuando falto preguntan por mí...todo el mundo me extraña y me escribe por qué no fui. Lo más chistoso de todo es que yo mismo genero y dirijo el contenido de los vídeos que se ve en redes (risas)".

Enfatiza que la franqueza es una de sus fortalezas por lo que si no quiere saludar a alguien que le cae mal, no lo hace. "Con Paola Farías hace años hubo ciertas diferencias, pero nos vemos ahora y está todo bien. Yo no me hago mala sangre por nada ni por nadie, si alguien tiene inconvenientes conmigo no es mi problema. Yo soy el alma de la fiesta".