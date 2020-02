“Por un momento (después del parto) sentí que tenía una pancita testaruda. No se quería ir, a pesar de hacer ejercicios físicos”, confesó Carolina Aguirre a EXPRESIONES.

Para la exreina el mundo no se detiene cuando llegan los hijos, todo lo contrario. “Los bebés se merecen la mejor versión de sus madres”, dijo la mamá de la pequeña Luciana, de un año.

En la actualidad existe un nuevo patrón: ‘la fit’, aquella que hace ejercicios y que se cuida para estar sana y llevar una vida saludable. Busca un espacio en sus labores para ella.

¿Y tú quieres resultados? Trabaja por ellos. Para motivarte, lee el testimonio de ‘Caro’. Al principio no le resultó fácil. ¿La clave? Su perseverancia.

Se dice por ahí que Carolina Aguirre es la mamá fit del 2020...

¡Soy una mamá fit! Como lo son muchísimas mamás que cuidan su cuerpo. Se siente muy bien tener un estilo de vida saludable, por eso invito a las personas que están leyendo a que incorporen el ejercicio de su preferencia, y una alimentación balanceada, a su día a día.

¿Cuál es tu meta?

Superarme, cada día ser mejor atleta.

¿Es verdad que después de un embarazo cuesta bajar las libritas de más?

Totalmente cierto. Existen excepciones, claro está. En redes sociales he visto algunos casos de madres que pierden lo adquirido en el embarazo prácticamente en el mismo momento en que dan a luz, y al par de meses, ni la más mínima pancita les queda. En mi experiencia quedé como de 5 meses de embarazo después de dar a luz, y meses después, seguía. Es por eso que recurrí a una nutricionista que evaluó mi forma de alimentarme y encontró que comía demasiados carbohidratos. Con las correcciones necesarias a mi dieta pude bajar de peso y recién a los 9 meses posparto sentí que recuperaba mi cuerpo. Lo importante es no desesperarse y amar las libras de más, porque son las que nos permitieron dar a luz al milagro que son los hijos. Poco a poco se van yendo si tenemos esa determinación, pero hay que disfrutar del proceso. Roma no se construyó en un día.

¿Qué tipo de comentarios frecuentes te hacen por tu nuevo estilo de vida?

“No entiendo cómo puedes”. Es algo muy común, pero esa expresión es limitante. Todas podemos, no es nada del otro mundo. En el momento en que nos autoconvencemos de que somos capaces, todo lo demás fluye, pero sobre todo es un trabajo interno.

¿Cuál ha sido el momento más bonito y especial de tu primer año de maternidad?

Cada día que amanece mi niña me mira con esos ojazos, y con mi esposo la metemos en la cama y nos acurrucamos un rato, es algo increíble. Momentos especiales e irrepetibles; el primer instante que la sostuve en mis brazos, la primera vez que le di de lactar, su primera sonrisa, la primera vez que me dijo ‘mamá’, sus primeros pasos... y lo más hermoso es que cada día me sorprende con algo nuevo.

¿Y el más duro?

Tener que dejar de darle de lactar por necesitar una medicación para la terrible depresión posparto que me tocó vivir.

¿Qué hay en la nevera de una mamá fit?

Todo tipo de proteína: carne, pollo, cerdo, pescado, camarón, queso, yogurt. No pueden faltar vegetales como zanahoria, kale, lechuga, tomate, brócoli, coliflor, aguacate, papa, camote, pimiento, remolacha, rábano, etc. Y mis frutas favoritas: pera, manzana, durazno, uva, guineo, piña, mango, sandía y papaya.

¿Cuál es el mayor gasto de llevar una vida saludable?

La mensualidad del gym, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco, la harina de almendras. Al adquirir buenos hábitos alimenticios, generalmente se come en casa, y eso se traduce en ahorro. Los vegetales y frutas salen mucho más económicos en el mercado.

'Caro' junto a Luciana Valentina Encalada