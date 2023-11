Carlos Villagrán, Quico en el Chavo del 8, confirma que padece cáncer de próstata

A sus 79 años, Carlos Villagrán, el cómico mexicano que interpretó el personaje de Quico en la serie 'El Chavo del 8', confirma que padece cáncer de próstata. Tras añadir que ha afrontado la noticia con fe y optimismo, dijo que ya ha comenzado los cuidados necesarios para superar la dolencia. Está recibiendo radioterapias y sigue trabajando.

“Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única intervención, he salido de ella y le he dado gracias a Dios. Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo. Es por la ley de Murphy, que en cuanto se dice una cosa, te la cambia todita. Por ello, lo sigo pensando un poquito más”.

No es, el primer caso de cáncer en la familia. El pasado 20 de julio Vanessa Villagrán, la hija menor y mánager del artista, dio a conocer en sus redes sociales que padecía cáncer de mama.

Carlos Villagrán, a mediados de los 70 saltó a la fama por su interpretación del personaje Quico. En enero del 2023 indicó que tras más de 50 años de darle vida y lograr fama internacional, lo dejaría definitivamente, pues consideró que el ciclo debía cerrarse y continuar con otros proyectos.

