Carlos Vera: "A los 70 años todavía con ilusiones y energía"

El comunicador manabita Carlos Vera ya llegó a los 70 años, pero sigue creyendo que tiene 45.. “A Dios gracias, estoy súper bien, con los achaques de la edad, pero bien. Todavía con ilusiones y energía”, dice.

El 6 de septiembre del 2024 se dio a conocer que fue sometido a un cateterismo cardíaco de urgencia, porque tenía el 92 % de una arteria tapada y estaba a punto de un infarto.

En el procedimiento médico le colocaron dos stents. El periodista lleva un ritmo frenético de trabajo y el estrés le pegó fuerte. “Con los dos stents que me pusieron estoy mejor. Hago deporte y respiro mejor cuando subo a Quito, no me coge tanto la altura”, añadió.

Cambió hábitos

Tras el susto que vivió, debió cambiar hábitos, comer más sano y no estresarse tanto. Además se le diagnosticó un cáncer de piel

Carlos Vera tiene seis hijos: tres varones, Carlos Andrés, Juan José y Nicolás Vera Ribadeneira, además Martina Vera Pérez y Cira Victoria y Ana Cristina Vera Silva.

