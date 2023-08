Carlos Santana se disculpa con la comunidad trans

El legendario músico Carlos Santana estuvo en el ojo del huracán por un discurso que ofreció durante su reciente concierto en Nueva Jersey.

“Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo”, comentó el guitarrista durante el espectáculo, luego de eso las redes sociales apuntaron contra él artista, acusado de atacar a la comunidad gay y ser tachado como una persona transfóbica.

Normalmente, la leyenda de Woodstock no aborda temas que generan controversia, pero esta vez sintió la necesidad de aclarar las cosas, por lo que estaba recibiendo mucha presión en las redes sociales.

Carlos Santana se disculpó por el incidente y dijo: “Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a las personas y esa no era mi intención”, se lee en el portal de noticias TMZ.

