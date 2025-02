Carlos Julio Gurumendi: El periodista fue escopolaminado

Me pica la lengua. Delincuentes lo drogaron para robarle. Se recupera en su casa

Carlos Julio Gurumendi se recupera del robo del que fue víctima. Mientras estaba en la gasolinera de La Garzota para poner combustible a su vehículo, un hombre se le acercó a ofrecerle algo y debió haberle colocado escopolamina, pues no recuerda nada más. Luego apareció en Sauces 3 (casi a las 24 horas).

“Creo que me golpearon en la cabeza y en el pecho, porque siento dolor. Se me llevaron dinero, tarjetas, además hicieron compras, el teléfono. Todavía me siento confundido”, cuenta el comunicador sin creer todavía lo que ha vivido.

Está recibiendo atención médica. Le prescribieron sueros y otros remedios para su pronta recuperación. Colegas y amigas, como Luisa Delgadillo y Gaby Pazmiño Yépez, han manifestado su preocupación por lo ocurrido. Gaby lo visitó en su casa y le llevó algunos productos para que limpie su organismo.

Danilo Carrera, el villano de Velvet

Danilo Carrera está muy entusiasmado y motivado con el nuevo rol que desempeñará en Velvet, el nuevo imperio. En esta historia de Telemundo asumirá el papel antagónico de Carlos Aristizábal, un hombre elegante, exitoso y aparentemente perfecto que revela su lado oscuro.

Al respecto el ecuatoriano dice: “Estoy listo para darles un personaje en el que nunca antes me han visto. La realidad es que la motivación más grande que tengo para esta nueva etapa de mi carrera es el público que me lleva a buscar retos diferentes y a dar lo mejor de mí”.

Estará acompañado por Aylín Mujica, Osvaldo de León, Sonya Smith, Carlos Ponce, Jorge Aravena, Luciano D´Alessandro, Candela Márquez, Gaby Borges, Josh Gutiérrez, Chantal Andere, Humberto Zurita, Carolina Miranda e Itatí Cantoral.

Se trata de la adaptación moderna de la serie española Velvet, que será protagonizada por Yon González y Samantha Siqueiros.

La versión original se transmitió en 2014 y contó con cuatro exitosas temporadas en las que retrató el glamoroso mundo de una casa de moda española de los años 50.

Telemundo transporta esta historia a la moda en Nueva York. Pronto se estrenará. Se graba en las instalaciones de Telemundo Center en Miami.

La despedida de Darwin

Muchos amigos y colegas de Darwin han lamentado su muerte, entre ellos Gustavo Pacheco, Lucho Padilla, Honorio Santistevan… El cantante nacional falleció el lunes 24 de febrero a los 72 años, a causa de varias complicaciones de salud. Sus restos fueron cremados y se ofreció una misa en su memoria en Parque de la Paz (La Aurora), ayer. El sepelio se llevará a cabo hoy miércoles 26, a las 17:00, en el mismo cementerio.

