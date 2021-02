Carlos José: "No quiero ser un viejo cansado y no poder mantener a otro hijo"

El presentador Carlos José Matamoros tiene previsto conversar con sus médicos de confianza para someterse a una vasectomía. Apenas le den fecha se la hará porque no quiere más hijos.

“Ya tengo dos y 45 años. La energía se agota, no quiero ser un viejo cansado y no poder mantener a otro bebé como se lo merece. Hay que ser responsable en la vida. Estoy al día en las pensiones de mi hijo Carlitos pese a la pésima situación financiera que se vive en estos momentos.

Henry Bustamante: “Cuando hable de mi padre lo haré con el orgullo que siente un hijo” Leer más

Otro niño es más responsabilidad, más años de mantenerlo y no quiero mañana ser un viejo y no estar a la altura de lo que significa ser padre. No hay que dejarse llevar solo por los deseos de tener un bebé, aunque sean bonitos”, dice.

Carlos José añade entre risas: “Luego crecen y ellos podrán mantener a su papá, como mi hija Gaby que me lleva de viaje”.

Conocido como 'El paparazzi', empezó en la televisión a principios del 2000. Fue parte de los programas de farándula 'Vamos con todo' y 'Faranduleros', así como realitys 'Combate' y 'BLN'.