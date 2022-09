Carlos III (73) esperó toda su vida para ser monarca. Ya lo es, tras la muerte de su progenitora, Isabel II, que reinó 70 años. Tiene un compromiso con ella, con el pueblo británico y con él mismo. Carece del carisma que tuvo su exesposa Lady Di y su hijo Guillermo, el ahora príncipe de Gales. También está casado con Camilla (ahora reina consorte), la mujer que muchos ven como la bruja del cuento. ¿Podrá estar a la altura de su progenitora? Opina gente del medio.

Voces

“Ciertamente la muerte de la reina deja la corona a la deriva. Carlos nunca ha demostrado tener el carácter que se requiere y tampoco cuenta con el cariño de los ingleses (mucho menos Camilla). Podría ser el nuevo soberano quien lleve la monarquía hacia el jaque mate final. Muchos dicen que la soberana pudo haber dejado instrucciones de entregar el trono a Guillermo en una fecha determinada, pero creo que él (Carlos) se aferrará al título el tiempo que pueda. Después de todo, ha esperado durante toda su vida a la sombra de su madre o de Diana. Tanto nadar para morir en la orilla, debe querer probarse a sí mismo que nació para ello.

Esta es la fortuna que hereda Carlos III Leer más

Mientras tanto, Guillermo y Kate, los nuevos príncipes de Gales, aumentan su popularidad y se convierten en la única salvación. Ellos representan esa fusión de jovialidad, frescura y, a la vez, preparación tradicional que la corona podría requerir. Acorde a los nuevos tiempos y sin un pasado prohibido que muchos no perdonan”.

Fiorella Solines, presentadora

“No me gusta Carlos como rey. No me parece carismático ni creo que llenará ese espacio tan grande que su madre deja. Son tiempos difíciles, antimonárquicos, que necesitan de un soberano con mucha atracción hacia el pueblo. Es preocupante. De todas formas, el reinado de él será más corto que el de Isabel II”.

Mariela Viteri, presentadora y empresaria

Mariela Viteri. Archivo

“Carlos tiene una labor titánica porque el concepto y visión de monarquía, no solo en Inglaterra sino en toda Europa, tiene como referencia precisamente a su madre. Creo que lo más inteligente que puede hacer es caminar por la senda de esa referencia, seguir los pasos de ella, ni más ni menos, porque en el intento de superarla o marcar una línea personal de reinado se puede estrellar.

Luis Antonio Ruiz. Archivo

Sobre sí tiene ya la carga de sus polémicas personales cuando ocupaba el primer puesto en la sucesión del trono. En cualquiera de las formas, me compadezco de él. Es horrible vivir medido por todo lo que hagas o digas, o dejes de hacer o de decir, simplemente por el deber”.

Luis Antonio Ruiz, comunicador