Carla Sala se moderniza: da clases vía Zoom

Las acostumbradas fotos de Carla Sala con sus alumnas de danza mutaron a capturas de pantalla. Ahora su rutina está a la distanciany no puede trabajar directamente con "sus princesas", cómo llama cariñosamente a quienes toman sus clases.

¿Pero cómo hace Carla Sala para dar clases de danza por Internet? Ella le explica a EXPRESIONES que si bien es algo nuevo no tiene mayor inconveniente. "las clases están impartidas por mí y las manejo muy bien. Si bien es cierto si me dije ‘esto es nuevo ¡qué hago!, me ayudó mi preparación en el campo metodológico. Hice varios días de prueba y me está yendo bien. Seguimos transmitiendo todas nuestras enseñanzas”, explicó la bailarina.

Carla, que renunció en enero a De casa en casa de TC Televisión, fue sorprendida por la pandemia cuando tenía su curso vacacional. “Con ellas empezamos a dar las clases virtuales”, acota no sin terminar con la importancia que es el deporte y el arte por estos días. “Es importante seguir teniendo actividad mental, física y emocional. El estrés que genera el encierro ayuda a las niñas y jóvenes a que disipen esta carga de energía”.

Los diferentes pasos de baile de jazz y ballet los hace a través de la cámara. La balletista no permite ningún atraso en su escuela Carla Sala Dance y siempre les recuerda a sus alumnas que “los sueños no se deben ir por una ventana”.