¿La Caramelo y Efraín Ruales, amigos simplemente amigos o algo más?

Efraín Ruales y Alejandra Jaramillo tienen mucha química tanto dentro como fuera de pantalla. Los presentadores de En Contacto, de Ecuavisa, se van de viaje. En el feriado de carnaval estuvieron en la Riviera Maya, México, junto a sus respectivas madres. Con frecuencia se los ve compartiendo en las redes sociales. Unos dicen que entre ellos hay una gran amistad, otros que ya son pareja y no faltan los que opinan que es un show armado por la revista familiar. Ambos se gustan. EXPRESIONES les presenta los comentarios de algunos personajes.

Opiniones

Aunque no le gustaba el colegio, el hijo de Marián Sabaté ya es bachiller Leer más

"Deberían dejar el drama y el show que si están o no, que se están conociendo o que esperan un tiempo para gritarlo a los cuatro vientos. Él es inestable en sus relaciones amorosas porque ninguna le dura. ¿Por qué? Me corto la cabeza que el show de jugar al gato y al ratón ante todo el mundo es idea de Efraín y La Caramelo acepta su juego”.

Farandulero Luis, comentarista de farándula

"Hacen una linda pareja y existe química entre ellos, se los ve mucho tiempo juntos. Parece que se están conociendo, diría que mantienen una relación. Hay mucha confianza entre ambos. Puede funcionar si no le hacen caso al qué dirán. Siempre habrá personas que quieran hacer daño pero si no se dejan llevar por eso podrán estar tranquilos como hasta ahora”.

La Suka, de TC

Llaman ridícula a La Fucsia Leer más

"Creo que el romance es real, a La Caramelo casi nunca se la ha visto envuelta en shows y en temas amorosos. De su lado hay amor, lo que espero es que ya Efraín siente cabeza porque a él sí se le han conocido muchas parejas y ha demostrado que es inestable”.

Karen Lasso, de Canal Uno

"Lo que he podido ver por televisión, videos, fotos de su viaje a México, me hace pensar que no existe algo, ninguno de los dos tiene cara de enamorado, tienen actitud normal. Son seres humanos comunes y corrientes con un trabajo distinto... si fuese verdad lo dirían mientras no hagan de su relación un circo, creo que es puro show para seguirse manteniendo en la palestra, eso de hacer show es normal en todo”.

William Jaramillo, excomentarista de farándula