Candidata a Reina de Guayaquil es casada por el vicealcalde en visita oficial

En este camino hacia la corona de la banda de la ciudad Ivette Riqueros ha hecho algo completamente inusual, casarse en un acto oficial del certamen con todas sus compañeras del concurso como testigos y solo la presencia de sus padres y las de su novio. Esto ocurrió la tarde del 15 de septiembre en el Palacio Municipal. Tras los cambios en el reglamento interno planteados desde el jueves 11 de julio del 2019. El certamen precedido por Tahíz Panus está marcado por la modernidad.

Y para muestra las fotos que la cuenta oficial de Reina de Guayaquil compartió en su Instagram. En la publicación sobresalía un tierno beso de los recien casados en una ceremonia atípica que contó con la presencia del vicealcalde Josué Sánchez, quien oficializó la unión civil.

Mortal Glitch gana como mejor serie en festival internacional Leer más

Ivette Riqueros, de 27 años, explica que los planes de casamiento ya los tenían en mente y que fue una sorpresa de Tyron Acuña, su pareja por más de 10 años. "Claro que habíamos hablado de matrimonio. Tenemos 3 años conviviendo y era uno de nuestros planes. El sábado 11 él me propuso matrimonio en la clausura de los proyectos que tenemos dentro del certamen. Fue la organización su cómplice y por eso también lo hicimos en esta visita a la alcaldesa que por sus compromisos no pudo estar", detalla.

La historia de amor de los jóvenes empezó cuando cursaban el sexto curso en el colegio César Borja Lavayen. "Él es el rey que toda reina quiere", asegura mientras recalca que no si fuera por él no sería posible continuar con su sueño en el camino a ser reina de la ciudad. "Es la tercera vez que aplico a ser Reina de Guayaquil. Ya estoy en la recta final y Tyron ha sido un gran apoyo. Me ayuda a conseguir mis vestuarios, lleva mi ropa, mi cartera. Está pendiente de todo. Yo siempre he sido abierta con mi relación y vivir con él había sido un impedimento hasta que cambió el reglamento".

Reina de Guayaquil: La edición platino presentó a sus candidatas Leer más

Las 18 aspirantes subieron en sus redes sociales varios momentos de la unión. La recta final se acerca. El 25 de septiembre será la gala final y se transmitirá por la señal de TC Televisión. Ivette ya tiene listo su vestido diseñado por Carlos Mera. Su participación en el reinado capta todo su tiempo por lo que por el momento no hay planes la luna de miel ni tampoco un gran festejo. "Celebramos por la noche en una cena muy íntima con nuestras familias", relata mientras aclara que espera que su casamiento signifique un ejemplo para las chicas. "Nosotras podemos servir a la ciudad siendo solteras, casadas, con niños".

En los vídeos compartidos en redes sociales se ve que incluso hubo el tradicional lanzamiento del ramo que recayó en las manos de la actual reina Nabila Dieb. Ivette empezará a planificar el matrimonio eclesiástico en poco tiempo solo que será Reina de Guayaquil la que determine su agenda si llega a ganar.

El cambió de reglamento lo impuso la alcadelsa Cynthia Viteri luego de que se conoció que la soberana de Guayaquil 2019, Karime Borja Ansaldo, estaba embarazada y que por ello planeaba renunciar a su título, pues así estaba estipulado. Viteri solicitó que Borja continúe con su cargo hasta el final.