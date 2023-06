Camilla se le roba el protagonismo al rey Carlos III

En Londres en el tradicional Trooping the Colour, el evento que marca de manera oficial el cumpleaños del rey Carlos III, él desfiló en su caballo. Algo que no pasaba desde hace 30 años, cuando su madre, Isabel II, hacía lo propio antes de optar por desfilar en carruaje. A pesar de lo histórico del hecho, Camilla le robó todo el protagonismo a su marido. Despertó pasiones gracias al look elegido para la ocasión.

En la carroza junto a Kate Middleton y sus tres hijos (George, Charlotte y Louis), la monarca rindió homenaje a la Guardia de Granaderos.

Camilla lució un vestido abrigo rojo de inspiración militar que llamó la atención de todos. Se trató de un estilismo confeccionado en seda por Fiona Clare y que está adornado por las insignias y condecoraciones propias de la coronel honorífica de los Granaderos. Además optó por un tocado de Philipe Treacy que simboliza a las míticas boinas militares que llevan los soldados y que está adornado con una pluma.

A pesar de encontrarse en un estricto segundo plano, lo cierto es que ella brilla con luz propia en sus apariciones tras su coronación. La prueba está en su look y que ensombreció a la propia Kate Middleton. A pesar de que era difícil puesto que la princesa de Gales lució un llamativo traje en verde esmeralda de Andrew Gn.