Cameron Diaz, entre el vino y el TikTok

Cuarenta y siete años son perfectos para romper esquemas. La actriz Cameron Diaz, cuyo primer protagónico en 'The mask' ('La máscara', 1994) junto a Jim Carrey la lanzó irremediablemente a la fama, aprovechó su poder de inversión y, dejando la actuación de lado por un rato, apostó de lleno a crear su propia bebida: un vino vegano, coherente con su modo de vida, libres de químicos y de sabor dulce llamado Avaline. La actriz cuenta que su amiga Katherine Power la ayudó a materializar la idea.

Pero en la actualidad no basta con ofrecer un buen producto. Es por eso que la protagonista de 'There’s something about Mary' ('Loco por Mary', 1998) decidió lanzarse a TikTok y se sumó al desafío del vino. Lo hizo junto a Power, a quien se ve recostarse mientras sostiene una copa de la bebida con los dientes, en tanto Díaz, sentada detrás de ella, toma un sorbo de un vaso para luego reírse a carcajadas. Obviamente, la botella que utilizaron lleva su propia marca.

El debut de la famosa actriz en TikTok ha sido todo un éxito: a un día de la publicación ya tenía más de 230 mil seguidores y su video ya había sobrepasado las 4.5 millones de vistas. Nada mal para una principiante.

Un año productivo

Este ha sido un año importante para Cameron Díaz. Pocos supieron que la exmodelo, casada desde hace cinco años con Benji Madden, estaba embarazada. Esto porque no existe ninguna imagen suya durante el periodo de gestación. Solo supo del nacimiento de la bebé cuando la pareja lo informó mediante un comunicado.

“Estamos felices de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Inmediatamente cautivó nuestros corazones. Mientras estamos alegres por compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la intimidad de la pequeñita. Por lo que no vamos a publicar fotos o compartir más detalles, con la excepción de que es muy, pero que muy linda”, explicaron.

Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Estoy muy agradecida y feliz, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida”

Es así como vivió la etapa de aislamiento provocada por el coronavirus: estrenándose como madre primeriza. Entonces dijo: “Mi vida ha estado completamente tranquila y parada desde hace algunos meses pero al principio podían venir mis amigos a casa todo el rato y ahora no veo a nadie. Ahora no nos vemos, es una locura. Pero me encanta estar en casa con mi familia, mi marido, cocinando... es una maravilla”.