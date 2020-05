Un cambio de chip en esta nueva era

Cineastas como Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón y cantantes como Madonna junto a otros 200 artistas, entre los que destacan Javier Bardem, Penélope Cruz, Joaquin Phoenix y los argentinos Ricardo Darín y Cecilia Roth, se unieron a un grupo de científicos para solicitar, a través de un artículo publicado en el diario francés Le Monde, que la pandemia de Covid-19 produzca un cambio profundo en la sociedad.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el pedido fue promovido por la actriz francesa Juliette Binoche y su compatriota Aurélien Barrau, quienes señalan que aunque la crisis sanitaria es una tragedia, “tiene la virtud de invitarnos a afrontar cuestiones esenciales para reinventar nuestro modo de vida y de consumo. Los ajustes no van a ser suficientes. El problema es sistémico”, afirman en el texto. Artistas y comunicadores locales también se expresaron al respecto.

El presentador de Televistazo, Juan Carlos Aizprúa, afirma que tendrá que ajustar sus finanzas. EXPRESO

JUAN CARLOS AIZPRÚA, PRESENTADOR DE NOTICIAS

“El mundo en estos momentos, ya cambió, no podemos hablar a futuro, la vida de los seres humanos es un tema del presente. De nada va a servir esta pandemia si no reflexionamos ni valoramos la vida que teníamos antes. Miles han perdidos sus trabajos, sus familiares y hay quienes luchan aún en los hospitales por vivir. El cambio obedece al miedo, no es por interés económico ni político, ese miedo nos lleva a adaptarnos a nueva vida, compleja y real por el coronavirus. Todos los seres humanos debemos reflexionar y sacar lo mejor de esto para ser mejores personas con quienes nos rodean, con nosotros mismos y con el planeta que nos dice que ya no puede más porque ha sido depredado. En lo personal, reorganizo mis finanzas, me ha servido para analizar cuánto gastaba anteriormente, no hay cine ni reuniones con amigos ni restaurantes. Esto ha hecho que ahorre, gracias a Dios tengo mi trabajo y mi sueldo. Para mí es un cambio positivo, salgo a futuro mucho más ahorrativo, cauteloso y meticuloso en lo que es necesario gastar y en qué no, y lo que puede quedar para después. He retomado también la lectura, así que seguro seré un mejor Juan Carlos”.

Pancho Molestina extraña la libertad de correr y estar en contacto con la naturaleza. cortesìa

PANCHO MOLESTINA, PERIODISTA DEPORTIVO

“Sin duda el mundo nunca más será igual. Hablamos de un antes y un después. Habrá que meterse en la cabeza de cada persona para saber cómo ha reaccionado por lo ocurrido, pero en términos generales hay muchos que en este momento aprecian más la vida valorando las cosas simples, los seres queridos, el tiempo que pasas con ellos. Lo hermoso que es la libertad, tener contacto con la naturaleza. Imagínate, soy deportista y corro en la playa, en exteriores. Este tiempo de estar en casa, nos ha servido para darnos cuenta que no todo es trabajo, si bien es cierto hay que producir, pero también hay cosas muy fundamentales dentro del hogar y como lo dije hace algún tiempo, ser buena persona”.

LIZ CÁRDENAS, DISEÑADORA DE MODA

Para Liz es imperativo un respeto a todos quienes forman parte de este ecosistema. Cortesía

LIZ CÁRDENAS, DISEÑADORA DE MODA

"Me parece muy interesante la propuesta de estos personajes, si de esta pandemia que vivimos con el coronavirus no rescatamos las lecciones valiosas como seres humanos ante tanta muerte, sufrimiento, dolor, el planeta que estaba pidiendo auxilio, si no aprendemos, habrá sido en vano. Obviamente, habrá gente que seguirá con su vida como antes. Depende mucho de la conciencia individual, pero en este periodo de introspección podemos cambiar, nos tocará reinventarnos, saber qué queremos, cómo podemos contribuir de alguna forma con nuestros seres más cercanos, familia, pareja y hasta mascotas, luego con la comunidad, el país y así sucesivamente. Mejorar la calidad de vida para todos, despertar mayormente la solidaridad, ayudar a los demás, saber que siempre habrá alguien que está en una situación más vulnerable que la nuestra. Es el momento de dejar el egoísmo a un lado. Se ha visto una gran tendencia al crecimiento espiritual, todo lo que sea meditación, yoga, acercarse a Dios si eres creyente, todo es válido para ser una mejor persona”.

Mariela enfatiza que el adulto tendrá que comportarse como adulto en esta nueva era. Cortesía

MARIELA VITERI, EMPRESARIA MULTIMEDIA

“Al ser humano le va a tocar adaptarse a este cambio de chip, nosotros nunca antes habíamos experimentado lo que es una guerra mundial y mira ahora. Hemos vivido momentos lindos y complicados, pero jamás algo como esto, con un enemigo invisible. Los centennials, millennials se adaptarán sin problema, los que no se han llevado con la tecnología les costará y quienes pasan de 70 años ya tienen hechas sus vidas. La generación X, los que estamos en la mitad, tendremos que hacerlo, estar dentro de nuestra edad adulta y portarnos como adultos, tomando esto en serio. Todos tendremos que hacer un cambio verdadero para sobrevivir”.

Elena considera que era necesario un 'render' en la sociedad actual. Cortesía

ELENA GUI, ACTRIZ

“Nuestro presente hay que reiniciarlo, igual como haces con una máquina que se queda colgada. Hay que hacerlo desde todas las perspectivas, desde nuestras relaciones interpersonales hasta en la forma en que medimos y definimos la palabra éxito. Dejar de pensar de una manera tan invidualista y creernos en lo que somos, un ecosistema, dependemos unos de otros permanentemente, todo el tiempo, no lo queremos reconocer. Todo nos lleva a darnos cuenta de esto. No es un tema esotérico ni de hippies andando por el mundo. Es un algo verdaderamente tangible, el planeta, la vida, el ser humano nos está diciendo: ‘Oye, para’, definitivamente, era necesario un render”.