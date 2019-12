Un café con Nabález

Siempre que quiere estar relajado se toma un tintico. No pone reparo en su preparación. Nabález (26), el cantante de baladas, tiene una gran conversación y muchas ideas sueltas cada tanto. Tiene mucho que contar.

Esta entrevista con EXPRESIONES la empezó cantando y bailando Fresa de Tini Stoessel, una canción que le encanta y que conoce a la perfección por la participación de su amigo Lalo Ebratt. Y así fue una constante de referencias de música actual que él tiene por su trabajo como productor.

Él no sabe definirse. No sabe qué le gusta más de sus facetas, lo que le queda claro es que hacer canciones es su aterrizaje. Irónicamente viaja mucho, y tiene vuelos casi cada semana. Su vida pasa entre Bogotá y Madrid, donde suele producir los temas para los artistas con los que trabaja.

Juanes, Nicky Jam, Reik y Ventino son algunos a los que les ha ‘metido mano’ en sus últimos productos. Y como viaja tanto, suele tener tiempo para componer en las horas de vuelo. Así nació su último promocional: El viajero.

Este lo escribió junto a su amigo Yera. Esto pasó hace más de un año cuando ambos tenían novias a distancia por cosas de trabajo. “Esa canción es así. Una tristeza de avión. Hacer ese tema, fue para nuestras novias, ya ninguno está con ellas. El amor de lejos es posible, es de lo que habla el tema”.

Nabález reflexiona sobre su carrera, que aún es muy joven para lo que cree ha vivido. “El hecho de no solo ser intérprete sino también compositor y productor me ha nutrido un montón. He aprendido de muchos artistas”. También que ser el que canta es algo corto en comparación con la de de un productor.

“Un artista suele durar un poco menos y lo otro tiene más vigencia. Yo ahora tengo 26 y la verdad no sé si me veo luego de los 30 cantando. Ahorita porque me encanta y la vida me ha llevado por estos lugares, pero a los 40 quisiera estar con mi familia y componiendo solo para otros”. Pero no tiene prisa. Lo que dejó claro es que su base siempre será el arte.