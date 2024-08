'El Caballero de los Siete Reinos': la nueva serie de HBO, ¿cuándo se estrena?

Poniente vuelve a ser el escenario de una nueva serie de HBO. Se trata de 'El Caballero de los Siete Reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms), una nueva historia del universo creado por George R. R. Martin, al que también pertenecen las series de éxito mundial 'Game of Thrones' y 'House of the Dragon'.

El primer vistazo de esta nueva producción vio la luz a la par del lanzamiento del episodio final de la segunda temporada de 'House of the Dragon'.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

¿De qué se trata 'El Caballero de los Siete Reinos'?

Esta serie tiene lugar años antes de Game of Thrones y años después de House of the Dragon, en una época en la que el poderío Targaryen se encuentra en declive, pues los huevos de dragones ya no eclosionan, con lo cual han perdido gran parte de su fuerza.

HILO🧵



Aquí te contaré todo lo que sabemos sobre ‘EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS’ la tercera serie basada en el universo literario de Martin que se estrena en 2025.



Se agradecen los Rt y para disfrutar de más hilos sobre este Universo no olvides seguirme a: @KingTargaryenn pic.twitter.com/I025hAoHld — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) June 19, 2024

La trama gira en torno a la historia de Sir Duncan 'El alto', conocido como Dunk. Era el escudero de un caballero errante, Sir Arlan. Cuando este fallece, Dunk toma su estela y trata de ser el caballero que Sir Arlan desearía que fuese.

Cuando se dirige a un torneo, conoce a Egg, un niño inteligente y con buena educación. El pequeño no tardará en encariñarse con el joven caballero y juntos vivirán varias aventuras por Westeros en las que habrá guerras, intrigas políticas y más.

¿Qué se sabe de 'El Caballero de los Siete Reinos'?

La serie adaptaría como mínimo los tres relatos cortos que contiene 'Dunk y Egg', por lo que podríamos esperar más de una temporada. George R. R. Martin ha señalado que podría ser una temporada por cuento, es decir que la historia estaría dividida en tres temporadas.

Yo viendo que HBO tiró al mismo tiempo avance de TLOU y el caballero de los siete reinos pic.twitter.com/TTtgVV89tx — 𓆩Nat𓆪 (@girlfantasy23) August 5, 2024

También ya se conocen los nombres de los actores escogidos para dar vida a los personajes principales. Peter Claffey interpretará a Sir Duncan 'El alto' y Dexter Son Ansell será el pequeño 'Egg'.

Y se ha confirmado que George R.R Martin escribirá el guion de por lo menos uno de los episodio.

¿Cuándo se estrenará 'El Caballero de los Siete Reinos'?

Aunque aún se desconoce la fecha exacta del estreno, HBO ya afirmó que la producción llegará a las pantallas de Max en 2025.

