House of The Dragon: ¿Un decepcionante final de temporada?

House of The Dragon llegó al final de su primera temporada.

La espera terminó. Luego de ocho semanas, House of The Dragon, la precuela de Game of Thrones, ha lanzado el ansiado final de su segunda temporada, este 4 de agosto de 2024.

El episodio de poco más de una hora de duración cierra una temporada fuertemente cuestionada por los fans de la franquicia y sella la segunda parte de la historia que sigue el inicio de la guerra que desencadenó la disputa por el 'trono de hierro' entre los integrantes de la familia Targaryen.

"El episodio final es una gran conclusión de temporada y una promesa de lo que vendrá", señaló el Ryan Condal, director ejecutivo de la serie.

Esta último capítulo, titulado 'La Reina que nunca fue', está enmarcado en un agobiante y tenso ambiente preguerra. Muestra los últimos movimientos de fichas previo al inevitable conflicto que vivirán los integrantes del bando de los verdes y el de los negros. Hace un superficial pero intenso viaje por lo que los personajes han perdido y han ganado durante esta disputa. Por su parte, brinda emocionantes referencias al universo de Game Of Thrones, que enloquecerá a más de un fan.

Un final de temporada que genera opiniones divididas



Este capítulo, aunque con aspectos y situaciones destacadas, no ha escapado de las críticas de los fanáticos. Algunos de ellos lo han tachado de no ser un episodio de digno de una final. "La temporada 2 de House of the Dragon reemplazó con éxito a la temporada 8 de GOT como las temporadas de televisión más decepcionantes y mal ejecutadas", escribió el usuario @TheBravoWatcher en X, donde la serie ha sido tendencia este domingo.

Por otro lado, hay otros seguidores que han destacado el nivel de este cierre de temporada, pero con reparos. Tal es el caso del usuario @Electroalces, que escribió: " El capítulo final de la temporada 2 de House of The Dragon está en gran nivel. Plantea mucho para el futuro, y paga de gran manera con Darmon, Rhaenyra, Alicent y Juego de Tronos. Las referencias son GOD. Pero si me quede con ganas de una batalla campal".

Pues a mi me ENCANTÓ el final de temporada de House of the Dragon. Es para los que podemos apreciar una cocción a fuego lento, les recuerdo que esta es UNA sola guerra y por ende no va a haber una pelea por episodio.



Escena del príncipe Aedmon y la reina Healena, en el episodio final de la segunda temporada de House of The Dragon. CORTESÍA

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de House of The Dragon?



A ciencia cierta no se sabe cuánto tendrán que esperar los fanáticos para ver la continuación de esta serie, pero teniendo en cuenta el ritmo de producción de HBO, cada ejecutora de la franquicia, lo más probable es que la tercera temporada vea la luz en 2026.

Por ahora, se desconoce si la misma ya fue escrita o se encuentra en desarrollo y mucho menos se sabe cuándo iniciarán las grabaciones o el rumbo que tomará.

El primer vistazo a 'El Caballero de los Siete Reinos'



Se avecina una nueva historia proveniente de Westeros. A la par del estreno del episodio final de 'House of The Dragon', HBO ha lanzado el primer vistazo a 'El Caballero de los Siete Reinos', la tercera serie basada en el universo literario de George R. Martin, al que también pertenecen HOTD y Game Of Thrones.

Esta nueva producción verá la luz en 2025 y gira en torno a la historia de Sir Duncan 'El alto', conocido como Dunk. Era el escudero de un caballero errante, Sir Arlan. Cuando se dirige a un torneo, conoce al pequeño Egg, un niño inteligente y con buena educación. Juntos vivirán varias aventuras por Westeros en las que habrá guerras, intrigas políticas y más.

